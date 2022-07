Miriam Leone è una delle donne più amate nel nostro Bel Paese. Da ex Miss Italia ad attrice, è riuscita ad ottenere popolarità grazie alla sua personalità, oltre che per il suo straordinario aspetto fisico. La abbiamo conosciuta e invidiata per la sua chioma rossa, ora sostituita da un biondo albicocca che sposa le tendenze di questa stagione.

In ogni mise e in ogni colore, riesce a non passare inosservata. Oggi, nonostante siano passati più di 14 anni dalla sua elezione come reginetta di bellezza, si presenta sempre in forma con un fisico mozzafiato. Ma qual è la dieta di Miriam Leone?

La dieta di Miriam Leone: tutto quello che c’è da sapere

La dieta di Miriam Leone è frutto di sane abitudini a tavola. Oltre ad essere una patita di sport, la bella attrice cerca di non strafare, nonostante ami il buon cibo da sempre.

Il fisico statuario di cui è padrona ci è stato messo davanti agli occhi anche in occasione del viaggio di nozze alle Maldive.

Nonostante fosse in vacanza, la Leone non ha rinunciato comunque a mentenersi attiva, allenandosi tra immersioni, jogging e TRX: un esempio per chiunque voglia curare il suo aspetto o riacquistare la sua forma perduta.

Per quanto riguarda il regime alimentare che segue, Miriam non si è mai esposta in maniera dettagliata, limitandosi a ribadire che ama mangiare, pur facendo sempre attenzione agli eccessi.

ll suo obiettivo non è solo tutelare il suo aspetto, ma avere un occhio di riguardo per la sua salute.

La dieta di Miriam Leone: la sua posizione contro il body shaming

Miriam Leone, senza mai esporsi troppo su quello che mangia, ha sottolineato in più occasioni le volte in cui è stata vittima e oggetto di body shaming. Oltre a lei, diverse colleghe come Laura Chiatti hanno subito lo stesso destino sui social: una dimensione che pullula di haters, pronti ad esprimere con disprezzo e cattiveria la propria opinione.

In altre circostanze, la ex Miss Italia ha anche dichiarato di non ritoccare mai le sue foto, proprio per mostrare a tutti com’è fatta davvero, incluse le imperfezioni e i difetti di cui è fervida sostenitrice. La diversità – dice – è la sua forza.

