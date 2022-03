A poco più di un mese dall’inizio della guerra in Ucraina, anche la televisione russa si è trovata ad affrontare la complessa questione delle difficoltà vissute sul campo di battaglia. Ciò è successo in particolare su Rossjia 1, la seconda emittente russa più importante del Paese.

Nel corso dello show “60 Minut” (tradotto 60 minuti ndr.) condotto dalla coppia formata da Olga Skabeeva ed Evgenij Popov, gli esperti hanno evidenziato come ci vogliano anni prima che il conflitto possa trovare una risoluzione.

Guerra in Ucraina, la reazione di Olga Skabeeva all’immagine dei soldati russi gambizzati

Durante la trasmissione, il volto della conduttrice russa è apparso a dir poco attonito alla visione dell’immagine dei soldati russi gambizzati, una foto che – come è noto – in questi giorni ha fatto il giro di mondo.

L’espressione preoccupata di Skabeeva è stata catturata dalle telecamere, tanto che è stato impossibile non notarlo. E dire che proprio la stessa giornalista, a poche ore dallo scoppio della guerra, aveva ipotizzato che la Russia avrebbe conquistato l’Ucraina in solo 11 minuti.

L’opinione degli esperti

Ad ogni modo diversi esperti in studio erano concordi nel dire che la guerra sarebbe potuta durare anche decenni come l’esperto militare Igor Korotchenko che ha affermato: “È ovvio che serviranno almeno 15-20 anni per il processo di denazificazione dell’Ucraina”.

Non meno rosea infine la prospettiva illustrata dall’ex generale Vladimir Shamanov. Stando a quanto riporta il Daily Blast, l’esperto ha addirittura previsto che la “rieducazione” dell’Ucraina possa richiedere almeno due generazioni: “Oggi possiamo sostenere con certezza che dovremo restare in Ucraina per almeno 30-40 anni”.