La Classe del 2007: il finale della serie tv

La Classe del 2007 è una serie tv australiana creata da Kacie Anning e disponibile su Prime Video. Parla di un gruppo di ex liceali bloccate all’interno della scuola da un’alluvione apocalittica.

La Classe del 2007: la trama della serie tv



La classe del 2007 è una serie tv australiana creata da Kacie Anning, disponibile su Prime Video. La storia ruota intorno ad una serie di personaggi bloccati nel loro vecchio campus del liceo a causa di un’alluvione apocalittica. Una classe di sole ragazze del Ridge High, dell’anno 2007, che si riunisce dopo un decennio per una riunione del liceo. La loro festa viene interrotta da un catastrofico disastro climatico che distrugge tutto ciò che è intorno alla loro scuola, che diventa una specie di isola galleggiante, in cui devono cercare di sopravvivere. La storia inizia con Zoe, una partecipante ad un reality di appuntamenti, che dopo aver perso va in crisi. Dopo essersi messa in imbarazzo in televisione, decide di trasferirsi in mezzo al nulla per stare da sola. Dopo pochi mesi dal suo esilio, inizia a notare disturbi ambientali particolari e si dirige verso il centro di evacuazione più vicino, ovvero il suo vecchio liceo, senza sapere che era in corso una riunione delle sue ex compagne. Zoe ritrova in questo modo le vecchie amiche, in modo particolare la sua ex migliore amica Amelia. Il gruppo si rende presto conto che mentre stava festeggiando il mondo esterno si è allagato.

Genevieve, l’organizzatrice della rimpatriata, cerca di razionare cibo e acqua, mentre Amelia e Zoe cercano di far funzionare la radio per chiedere aiuto. Intanto, Sandy fa da ostacolo a tutto ciò che la circonda con i suoi piagnucolii e Phoebe consuma la limitata fornitura di elettricità. I loro tentativi di sopravvivere vengono vanificati da continue discussioni e una generale intolleranza tra di loro, che le fa precipitare nel caos. Saskia decide di assumere il ruolo di leader, sapendo che deve cambiare i modi e finisce per mettere Sandy svenuta su una barca a remi e, con l’aiuto di Zoe, la spinge in mare, condannandola a morte. Le due dovranno tenere segrete le loro azioni e mantenere tutte in vita, ma avviene un inevitabile tuffo nei traumi liceali, nelle amicizie e nell’anarchia.

La Classe del 2007, il finale: il gruppo sopravvive?

Zoe, Amelia, Saskia, Phoebe, Genevieve, Renee, Teresa, Megan e Tegan sono sempre più intolleranti. Saskia riesce a mantenere tutti vivi per alcuni mesi grazie alla sua leadership, mentre i nerd del gruppo trovano un modo per usare l’elettricità. I modi di Saskia vengono messi in discussione da Genevieve e la storia prende una svolta giudiziaria, con il gruppo che cerca di perseguire Saskia iniziando a sospettare che possa avere a che fare con la scomparsa di Sandy. Amelia difende Saskia, nonostante la loro relazione. Nel corso degli episodi ci sono numerose scoperte emotive e la reale scoperta che la loro vecchia insegnante, la sorella Bicky, ha vissuto con loro nel campus senza che loro lo sapessero. Con il suo aiuto coltivano raccolti e allevano polli, ma il caos è sempre alle porte. Dopo aver realizzato che i segnali radio potrebbero essere stati inutili il gruppo decide di organizzare un ultima festa e rinunciare alla sopravvivenza, mentre Zoe cerca di scoraggiare questo piano. Quando sono sull’orlo della morte, ricevono un segnale radio da altri sopravvissuti, ma c’è qualcosa che non torna. Le donne si rendono conto del pericolo che quegli estranei possono portare sull’isola e imbracciano qualsiasi arma per combattere. La serie termina con un’apertura per un’altra stagione e i personaggi sopravvivono.