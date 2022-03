Reduce da un’esperienza positiva al Grande Fratello Vip 6, la principessa Lulù Selassié potrebbe essere pronta ad approdare in un nuovo reality sempre targato Mediaset. Si tratta nientemeno che de “L’isola dei famosi”. L’ex gieffina nel corso di un’intervista rilasciata a Ignazio Moser e Valentina Barbieri a “L’isola party” non ha nascosto che le piacerebbe molto fare questo tipo di esperienza: “Se mi proponessero di fare l’isola in coppia con una donna del GF, avrei un po’di scelta.

Sceglierei sicuramente Soleil!”, ha dichiarato.

“L’Isola dei famosi”, Lulù vorrebbe approdare in Honduras con Soleil

Nel corso della sua riflessione la principessa etiope ha fatto i nomi di altre due ex concorrenti del Gf Vip precisando inoltre che partecipare al reality potrebbe essere un modo per dimostrare che lei è in grado di resistere: “Potrei farla anche con Miriana o Carmen. Mi sembrano tutte donne tanto resistenti.

Secondo me Sole, ma anche le altre potrebbero fare tranquillamente le prove più dure sull’isola. Comunque, dovrei andare a ‘L’isola’ anche solo per dimostrare che ce la posso fare a resistere”.

Lulù: “Avere le mie sorelle sarebbe bello e utile”

Non ultimo Lulù ha spiegato che avere le sue sorelle vicino a sé potrebbe aiutarla facendola sentire meno smarrita: “Sarebbe bello, non facile, però sai, essendo un’esperienza molto più dura del Grande Fratello, perché comunque lì hai tutto, vivi in una Casa, mentre dall’altra parte vivi in un’Isola, avere le mie sorelle per non avere momenti di tristezza o di dispersione sarebbe bello e utile”.