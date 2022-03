Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 31 marzo 2022 con la quarta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale il gruppo si è mostrato compatto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Ecco cosa è successo.

Carmen e Alessandro, la quarta puntata de L’Isola dei famosi

La conduttrice ha dato il via alla quarta puntata de L’Isola dei famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato. Una puntata particolarmente attesa, con Ilary Blasi che in collegamento con l’Honduras ha iniziato subito con le coppie nominate, tra cui quella formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, per la terza volta in nomination.

Carmen e Alessandro, il gruppo contro

Dopo aver mostrato una clip proprio sulla coppia composta da Carmen Di Pietro e Alessandro, la conduttrice ha chiesto un parere agli altri naufraghi. A tal proposito Jeremias, ad esempio, ha affermato: “Non servono, si lamentano e basta”.

Vladimir Luxuria dallo studio ha quindi ricordato che l’eliminazione viene decisa dal televoto e non dai naufraghi.

“Devo dare una brutta notizia a Jeremias: se Carmen e il figlio devono stare sull’Isola non lo decidi tu ma il televoto”, ha infatti affermato Luxuria. Per poi aggiungere: “Ragione o torto, è più simpatica la coppia che tutti voi”.