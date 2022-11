Il suo nome sta continuando a fare il giro del web: L-Gante, rapper di 22 anni, sarebbe la presunta nuova fiamma di Wanda Nara.

Che cosa sappiamo di lui e della sua vita? Raccogliamo le principali informazioni a riguardo.

L-Gante: chi è il rapper?

Nato in Argentina sotto il segno dell’Ariete il 5 aprile 2022, L-Gante (all’anagrafe Elian Ángel Valenzuela) attualmente ha 22 anni.

Da sempre appassionato di musica, L-Gante si è inserito in quel mondo in tempi recenti, raccogliendo un notevole successo nell’anno 2020.

Musicalmente parlando, il rapper ha contribuito particolarmente al rinnovo della cumbia, il tipico genere latino americano; per rinnovarlo, infatti, L-Gante ha introdotto diversi elementi rap dallo stile contemporaneo.

Inutile dire che tale mossa abbia riscontrato un grande successo nei confronti delle generazioni più giovani, rimaste positivamente colpite dalle capacità del rapper.

Il successo, raggiunto in poco tempo, gli ha permesso di conquistarsi un’occasione molto importante: riuscire a esibirsi davanti al Presidente Alberto Fernàndez. Tra i suoi singoli più noti si ricordano Bar, Maliente 420, Combi Nueva e, ovviamente, El ultimo romantico, nel cui videoclip compare proprio Wanda Nara: un’ulteriore conferma della loro conoscenza.

L-Gante si è conquistato la fiducia di milioni e milioni di persone: pensate che il suo profilo Instagram (@lgante_keloke), vanta una quantità enorme di follower, ben 5.3 milioni, per un totale di 434 post pubblicati.

Il presunto flirt con Wanda Nara: che cosa sappiamo?

Dopo le varie voci inerenti alla crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, pare proprio che il matirmonio ra l’ex capitano dell’Inter e l’argentina Wanda Nara abbia calato ufficialmente il sipario. Dopo la conferma dell’ex marito sulla sua nuova frequentazione con Eugenia Suarez (modella), anche l’ex moglie ha deciso di uscire allo scoperto, confermando il suo nuovo flirt nel nome di L-Gante.

Nonostante un iniziale tentennamento e una continua smentita da parte della showgirl argentina, pare che la frequentazione tra i due stia tuttora procedendo, con tanto di dichiarazioni d’amore e momenti di intimità condivisi sui social network (il video in cui Wanda Nara si mostra a letto con il rapper ha fatto il giro del web in una manciata di secondi).

Una storia iniziata per caso dietro le videocamere, ma che ha continuato a esistere e resistere anche dopo, tra uno sguardo e l’altro e un cercarsi reciproco. L’ormai ex marito Icardi non ha speso buone parole sulla relazione di Nara con L-Gante, e ha voluto dare una sua personale opinione così:

La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile […] Con i suoi atteggiamenti è lo zimbello del mondo.

Wanda Nara però si dice innamorata del giovane rapper: “È una persona molto buona e molto autentica, ha un cuore enorme” – e sembrerebbe che l’amore tra i due continui a gonfie vele. Nonostante la differenza di età (lui 22 anni, lei 35), i due continuano la loro conoscenza senza troppe preoccupazioni, tra commenti, discussioni e opinioni contrastanti. La verità, in fin dei conti, la conoscono loro, che sono gli unici veri protagonisti della storia.