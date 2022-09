Ora che Wanda Nara ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi si vocifera che abbia iniziato a frequentare il famoso cantante argentino L Gante.

Wanda Nara: il flirt con un famoso cantante

Nelle ultime ore attraverso i social Wanda Nara ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con il calciatore Mauro Icardi, padre delle sue due figlie.

Secondo indiscrezioni la storia sarebbe naufragata per via dei tradimenti del calciatore e, secondo i rumor delle ultime ore, la showgirl avrebbe iniziato a sua volta a frequentare un noto cantante argentino, L Gante. Per adesso la questione resta soltanto un’ipotesi e Wanda Nara non ha confermato né smentito la notizia.

Nel frattempo lei e il suo ex marito hanno iniziato a scagliarsi frecciatine via social e Wanda Nara ha dichiarato: “Sono andata via con la voglia di rimanere.

Sì, fa male! Ma dovevo farlo, per la mia salute mentale. Ho dovuto essere egoista e ho scelto me stessa”.

Dopo aver subito il tradimento da parte di suo marito e dalla modella Eugenia Suarez, Wanda Nara aveva dichiarato di voler provare a perdonare Icardi per quanto accaduto ma, evidentemente, le cose non sono andate per il meglio. In tanti si chiedono quali sviluppi avrà la vicenda ora che i due hanno ufficializzato la loro separazione.