La seconda stagione di L'estate in cui imparammo a volare è la conclusiva e conta un totale di 16 episodi divisi in due parti, una da 9 e una da 7.

Venerdì 2 dicembre 2022 arriva su Netflix il secondo capitolo della serie L’estate in cui imparammo a volare.

Dopo il successo della prima stagione, Tully e Kate ritornano con una nuova stagione che, a quanto pare, sarà anche la conclusiva.

L’estate in cui imparammo a volare 2: gli episodi della nuova stagione

I fan della prima stagione saranno contenti di sapere che L’estate in cui imparammo a volare avrà una nuova stagione: Tully e Kate ritornano per raccontarci della loro importante amicizia, tra difficoltà e un affetto che è impossibile da cancellare.

La seconda stagione della serie-tv prodotta e distribuita da Netflix arriva in piattaforma venerdì 2 dicembre 2022.

Gli episodi di L’estate in cui imparammo a volare 2 sono 16 e saranno distribuiti in due parti. La prima parte sarà composta da 9 episodi, mentre la seconda parte sarà composta da 7 episodi e stando ai vari rumors circolanti sul web, dovrebbe arrivare nell’anno nuovo, nel 2023.

La durata degli episodi si aggira intorno ai 50/60 minuti ciascuno.

Le riprese della seconda stagione sono partite a fine agosto 2021 nella location di Vancouver.

La trama di L’estate in cui imparammo a volare 2

Grazie al piacevole consenso ricevuto dal pubblico, Netflix ha deciso di continuare a raccontare la storia di Tully e Kate in una nuova ed emozionante stagione. Gli spettatori e le spettatrici si ritroveranno a vivere tutte le vicende sia sentimentali, sia lavorative, delle due amiche del cuore su linee temporali differenti. Amiche strette sin dall’adolescenza, Tully e Kate si ritroveranno a dovere fare i conti con difficoltà, segreti e numerose avversità. Non mancheranno i sentimenti, protagonisti indiscussi anche della seconda stagione, come non mancheranno momenti di estrema delicatezza nel loro rapporto e tante situazioni da chiarire una volta per tutte.

La loro amiciza, però, è talmente tanto forte da riuscire a tenerle unite anche nei momenti di massima difficoltà.

Dove vedere L’estate in cui imparammo a volare 2

Come anticipato sopra, anche la seconda stagione della serie-tv drammatico-sentimentale sarà disponibile sulla nota piattaforma streaming Netflix. Solamente coloro che sono in possesso di un abbonamento, quindi, avranno la possibilità di accedere al contenuto, così come avranno la possibilità di accedere, ovviamente, al fitto catalogo che la piattaforma propone mensilmente a tutti i suoi abbonati.

Al momento L’estate in cui imparammo a volare 2 è accessibile solamente su Netflix.

Siete pronti a tuffarvi in una nuova ed emozionante storia di amicizia e di sentimenti? L’attesa è praticamente conclusa: venerdì 2 dicembre 2022 è alle porte.