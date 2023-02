Tedesca, classe 1992, Kim Petras è famosa in Germania anche per il percorso di transizione che ha scelto di intraprendere in giovane età. Ai Grammy Awards 2023 ha vinto il premio nella categoria Best Pop Duo/Group Performance in coppia con Sam Smith con il brano Unholy.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Kim Petras: tutto sulla cantante tedesca

Nata a Colonia il 27 agosto 1992 sotto il segno della Vergina, Kim Petras di professione fa la cantautrice e attualmente ha 30 anni.

Il suo nome inizia a circolare a livello mediatico per la sua scelta di intraprendere il percorso di transizione. Kim Petras ha iniziato a soffrire di disforia di genere già all’età di soli due anni (dichiarano i genitori).

Quando Petras si rese conto effettivamente di non sentirsi a proprio agio nel corpo in cui era nata, nacque in lei il desiderio di cambiare e di sottoporsi, di conseguenza, al difficile percorso di transizione.

Secondo la legge tedesca, una persona deve avere almeno 18 anni per essere autorizzata a sottoporsi all’intervento chirurgico di transizione, ma Kim Petras è riuscita a intraprendere il percorso all’età di 16, grazie a una particolare eccezione.

Il percorso di Kim Petras si è concluso ufficialmente nel 2008: il suo sogno si è avverato.

La passione della musica e gli esordi

Kim Petras ha sempre nutrito una forte passione per la musica. Nel 2011 inizia a produrre musica con One Piece of Tape, il suo EP indipendente. Se si deve parlare di debutto ufficiale, però, si deve aspettare il mese di agosto 2017, quando Petras fa uscire il suo primo singolo I Don’t Want It at All, coprodotto da Dr. Luke e Cirkut.

La giovane cantante continua a produrre e in occasione di San Valentino 2018 pubblica Heart to Break, seguito da Turn Off the Light, Vol 1. e Feeling of Falling. La sua carriera professionale si arricchisce sempre di più e Kim Petras comincia a collaborare con numerosi artisti del panorama musicale internazionale.

Nel 2022 arriva una delle collaborazioni per lei più importanti, nonché quella di maggiore successo. Kim Petras incontra Sam Smith e la coppia collabora e realizza il brano Unholy, diventato nel giro di poco un vero e proprio tormentone. E proprio con Unholy Kim Petras e Sam Smith vincono il premio nella categoria Miglior performance di duo/gruppo pop ai Grammy Awards 2023.

Non solo: il brano Unholy l’ha portata ai vertici delle classifiche come Billboard Hot 100 e UK Single Chart.

Kim Petras è la prima cantante transgender ad avere raggiunto la vetta della classifica americana: una soddisfazione in primis personale, che l’ha portata finalmente a sentirsi a suo agio nella sua pelle e a essere completamente se stessa senza paura.

Sulla vita privata di Kim Petras non si hanno particolari informazioni. La cantante è molto attiva sui social media: il suo profilo Instagram (@kimpetras) è seguito da 866 mila follower, per un totale di 754 post pubblicati. Tra le sue icone ispiratrici compaiono Christina Aguilera, Lady Gaga, Britney Spears, Kylie Minogue, Madonna, Boy George e anche Freddie Mercury.