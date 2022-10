Madonna è finita in tendenza sui social grazie ad un video che la star ha pubblicato su TikTok. Nel filmato sembra che la cantante dichiari di essere “gay“. Il “coming out“, però, divide i fan: qual è la verità?

Madonna e gay e fa coming out su TikTok

Nelle ultime ore, Madonna ha condiviso un video piuttosto ambiguo su TikTok. Lady Ciccone non è mai stata un’artista lineare e ha abituato i fan a grandi colpi di scena. Eppure, il filmato sta generando un chiacchiericcio degno di nota. Secondo alcuni seguaci, infatti, “Madonna è gay e ha fatto coming out“, mentre altri sostengono che la cantante non abbia mai “nascosto di essere bisessuale“. Qual è l’intento del video su TikTok?

Il video condiviso su TikTok

Con la sua chioma rosa, Madonna si mostra in video con top bianco in stile corsetto, mentre stringe tra le mani un paio di mutandine fucsia. Ad un certo punto le getta nella spazzatura e, a didascalia, compare la scritta: “Se mi manca, sono gay!“. Un filmato giocoso, che ha equamente diviso i seguaci: qualcuno ha preso le sue parole alla lettera, mentre altri hanno le hanno lette in modo diverso.

La reazione dei fan

Tra i commenti al video TikTok di Madonna si legge: “Madonna gay? E lo sto assistendo in tempo reale??” oppure “Sto assistendo alla storia” o ancora “Ho appena assistito all’outing di Madonna, buon per lei“. Tanti seguaci di Lady Ciccone, invece, hanno sottolineato il suo essere bisessuale, riportando in auge alcune sue dichiarazioni: “Penso che tutti abbiano una natura bisessuale. Questa è la mia teoria. Potrei sbagliarmi“.