Kill Bill – Volume 2: trama e cast

Questa sera, martedì 6 settembre, sul canale 20 Mediaset, andrà in onda il film Kill Bill – Volume 2, di Quentin Tarantino. La seconda parte della storia che racconta la disperata ricerca di vendetta della sposa Beatrix Kiddo, interpretata da Uma Thurman.

Kill Bill – Volume 2, uno dei film più iconici di Quentin Tarantino

Kill Bill – Volume 2 è la seconda parte della storia che parla della disperata ricerca di vendetta della sposa Beatrix Kiddo, interpretata da Uma Thurman. Un film di uno dei registi più innovativi e amati degli ultimi 30 anni, Quentin Tarantino, che è rimasto nella storia e le cui scene sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo, rendendola una pellicola davvero iconica.

Il regista ha iniziato a concepire questa storia insieme all’attrice Uma Thurman, sul set di Pulp Fiction. Kill Bill ha preso vita dopo dieci anni, con un primo volume più orientale, dedicato ai film di kung-fu e allo Yakuza film, e un secondo capitolo più rivolto verso l’occidente, ispirato ai suoi miti, alle atmosfere da spaghetti-western, con riferimenti ai film di Sergio Leone e la colonna sonora di Ennio Morricone.

Kill Bill – Volume 2, con il suo incasso mondiale di 152 milioni di dollari, ha contribuito a consolidare ulteriormente il successo di Quentin Tarantino. Molte delle canzoni presenti nella colonna sonora del film sono tratte da altre pellicole, per dare vita a legami che aumentano il significato di questo secondo volume. Ogni brano sembra essere la perfetta descrizione di quanto accade nella scena o di quello che provano i personaggi. Vi sono molti brani di Ennio Morricone, appartenenti a celebri film western, ma ci sono anche tante altre canzoni di altri artisti.

Kill Bill – Volume 2: la trama del film

La protagonista del film è Beatrix Kiddo, conosciuta anche come La Sposa, una letale assassina membro del gruppo Deadly Viper Assassination Squad, capitanata da Bill. Stanca della sua vita priva di certezze, la donna decide di staccarsi da quel mondo di violenza quando scopre di essere incinta. Scappa in Texas, sotto falsa identità, si innamora di un giovane e organizza con lui delle nozze veloci. Durante le prove, però, si presenta in chiesa il suo vecchio capo Bill e quel luogo sacro si trasforma in un teatro di morte, da cui nessuno sembra poterne uscire vivo. Creduta morta, Beatrix si risveglierà dopo quattro anni di coma, comprendendo cosa è successo e cosa le è stato tolto per sempre. Per questo decide di organizzare una vendetta contro gli ex colleghi di lavoro, ricercandoli uno per uno per ucciderli. Dopo aver eliminato l’assassina O-Ren Ishii, uccide anche Budd e Elle Driver. L’ultimo della lista è Bill, colpevole di aver organizzato tutto. Prima di arrivare a lui, però, Beatrix dovrà fare i conti con il proprio passato e con ciò che l’ha legata all’uomo che vuole uccidere.

Kill Bill – Volume 2: il cast del film

Beatrix Kiddo, la protagonista, è interpretata da Uma Thurman, che per dare il meglio di lei si è sottoposta a diversi allenamenti per il combattimento corpo a corpo e per l’utilizzo della spada. Budd, altro assassino, è interpretato da Michael Madsen, mentre Daryl Hannah interpreta Elle Driver, la più spietata. Michael Parks interpreta Esteban Vihaio, padrino di Bill. Samuel L. Jackson è presente con un cameo nei panni del suonatore di organo in chiesa. Bill è interpretato da David Carradine. Presente anche l’attore e artista marziale di Hong Kong Gordon Liu, che interpreta il maestro Pai Mei.