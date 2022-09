Khaby Lame, 22enne italiano di origini senegalesi, possiede il profilo TikTok con più followers al mondo. Il suo linguaggio, muto e per questo motivo davvero riconoscibile ed universale, attualmente funziona come pochissime altre cose sui social network.

Khaby Lame, la star di TikTok: “Mi mantengo con 3 video alla settimana”

Khaby ha raccontato le sue esperienze al ‘Corriere della Sera’, iniziando a spiegare quali sono state le sue difficoltà in tenera età: “Quando andavo a scuola stavo sempre sulle mie perché non ero ben visto dai genitori. Ero quello delle case popolari, un possibile delinquente. Ricordo che gli adulti dicevano non giocate con lui.” Oggi, però, Khaby Lame si è preso una bella rivincita e grazie agli sponsor, può mantenersi pubblicando solo 2 o 3 video a settimana, ma nonostante questo non perde la sua umiltà: “La mia nuova vita è magnifica, ma io sono sempre lo stesso.

Ho fatto molti lavori, non avrei problemi a tornare ad aiutare in fabbrica.”

I prossimi progetti di Khaby Lame

Khaby Lame ha già raggiunto dei risultati incredibili per la sua ancora giovanissima età. Fama e guadagni non gli mancano, ma ora? Cosa può venire dopo? Khaby non ha paura di sognare e racconta: “Sogno di diventare un attore con Will Smith ed Eddie Murphy. Andrò a studiare in America.”