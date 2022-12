Katherine Heigl: chi è l’attrice di L’estate in cui imparammo a volare

Nota per avere recitato in Grey’s Anatomy nei panni di Izzie Stevens, Katherine Heigl è sia attrice, sia produttrice cinematografica, sia produttrice televisiva.

Classe 1978, Katherine Heigl ha recitato in numerose pellicole di successo e in altrettante serie televisive: scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Katherine Heigl: la vita e la carriera dell’attrice

Nata a Washington sotto il segno del Sagittario il 24 novembre 1978, Katherine Heigl ha attualmente 44 anni. Di origini irlandesi e tedesche, Katherine Heigl è figlia di Paul Heigl (dirigente finanziario e contabile) e di Nancy. Inoltre, ha una sorella di nome Meg e due fratelli, Jason e Denver. Purtroppo, però, suo fratello Jason muore a soli 16 anni a causa di un incidente: la famiglia decide all’unanimità di donare gli organi del giovane e di convertirsi subito dopo alla dottrina mormone.

Sicuramente la sua vita famigliare non è stata delle più semplici; tra la morte del fratello, il divorzio dei genitori e la diagnosi di cancro al seno della madre, Katherine Heigl ha vissuto esperienze alquanto difficili da gestire.

Ad ogni modo, spinta dal forte desiderio di diventare un’attrice, Katherin Heigl decide di trasferirsi a Los Angeles nel 1997, ancora prima di avere terminato i suoi studi liceali. Fortunatamente la madre riesce a sconfiggere il cancro e si stabilisce ufficialmente con lei nella nuova casa a Malibu Canyon.

Il debutto come attrice avviene in realtà nel 1992, quando Heigl è chiamata a recitare nel film Calde notti d’estate. Due anni dopo, nel 1994, è protagonista del film Ma dov’è andata la mia bambina? e recita accanto al grande Gérard Depardieu.

Katherine Heigl in quel periodo accosta la carriera da attrice alla carriera da modella, posando per diverse riviste tra cui Seventeen. Se si deve parlare di passione, però, Heigl pensa alla recitazione come alla sua vita, motivo per il quale continua a recitare e a ottenere, anno dopo anno, nuove proposte. Recita in Trappola sulle Montagne rocciose, Aiuto sono mia sorella e nel film horror La sposa di Chucky.

È però grazie alla serie-tv Roswell (1999) che Heigl ottiene la notorietà che stava aspettando. Si destreggia tra cinema e serie-tv e nel 2005 ottiene il ruolo che, probabilmente, le garantisce il successo maggiore. La serie è Grey’s Anatomy e il suo personaggio è Izzie Stevens: impossibile non conoscerla. La sua performance le fa ottenere una candidatura come migliore attrice non protagonista in una serie-tv ai Golden Globe 2007, e lo stesso anno vince il suo primo Emmy Award nella categoria migliore attrice non protagonista.

Katherine Heigl è entrata nelle liste delle donne più belle e affascinanti del mondo e ha continuato a recitare in numerosi altri film e serie-tv. Si ricordano, a tal proposito: 27 volte in bianco (2008), La dura verità (2009), Killers (2010), Tre all’improvviso (2010), One for the Money (2012), Big Wedding (2013), Home sweet Hell (2015) e tanti, tanti altri.

Tra le sue apparizioni più recenti vi è quella nella serie-tv Netflix L’estate in cui imparammo a volare (2021).

Vita privata di Katherine Heigl

L’attrice americana è molto attiva anche sui social network. Il suo profilo Instagram, ad esempio, è seguito da ben 4 milioni di follower, per un totale di 1365 post pubblicati. Apprezzata da generazioni diverse tra loro, Heigl coinvolge il suo pubblico attraverso contenuti sia lavorativi, sia quotidiani, non esitando a mostrarsi al naturale e senza troppi filtri.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Katherine Heigl è sposata dal 2007 con il cantante Josh Kelley. Due anni dopo, nel 2009, adotta Nanci Leigh Mi-Eun, mentre nel 2012 adotta Adalaide Marie Hope. Il 20 dicembre 2016 nasce Joshua Bishop Kelley.

L’amore per la famiglia è per Katherine Heigl motivo di vita eterna.