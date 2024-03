Ieri è stata pubblicata la prima foto ufficiale di Kate Middleton dopo l’intervento all’addome di qualche mese fa. La foto però non convince, tanto che è stata ritirata dall’agenzie. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Kate Middleton, foto post operazione creata con l’Ai: i dubbi

La prima foto di Kate Middleton dopo l’intervento all’addome, di cui ancora non si conoscono le cause, è già stata ritirata dalla maggior parte delle agenzie, come Reuters, Ap, Getty e Afp, in quanto sono state riscontrate delle anomalie che hanno fatto subito pensare che la foto non fosse reale, ma frutto di una manipolazione digitale. Nella foto in questione si vede la principessa del Galles assieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis ma, guardandola attentamente si notano effettivamente delle cose strane. La foto sarebbe stata scattata da William e, come didascalia, Kate ha scritto: “grazie per i vostri gentili auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma”. Per chi non lo sapesse, in Inghilterra la Festa della Mamma si festeggia il 10 marzo.

Cosa non torna della prima foto post operazione di Kate Middleton?

Come abbiamo appena visto ieri, in occasione della Festa della Mamma in Inghilterra, sul profilo ufficiale di Instagram di Kate e William è apparsa la prima foto post operazione di Kate Middleton. La foto presenta diverse anomalie, per questo in molto hanno pensato che possa essere stata manipolata digitalmente. Vediamo insieme cosa non torna della foto:

La manica del maglione di Charlotte appare sfumata e non appoggia correttamente sulla mano. Anche il ginocchio appare sfuocato.

Le dita di Louis hanno una posizione innaturale.

La cerniera della giacca di Kate Middleton non è allineata correttamente.

Gli avanbracci di George sembrano più lunghi del normale.

Il pavimento del porticato non appare allineato.

Dopo le polemiche scaturite da questa foto che, come detto è stata cancellata da molto agenzie e che ha fatto supporre che le condizioni della principessa non siano ottimali, se si è dovuto ricorrere a una foto manipolata, è stata la stessa Kate Middleton ha mettere fine, qualche minuto fa, alla polemica. Con un altra foto su Instagram, che la ritrae di spalle insieme al marito, il principe William, Kate manda un messaggio di scuse, spiegando il perché della foto. Ecco cosa ha detto la principessa del Galles: “come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri.” Kate Middleton ha quindi messo fine a questa polemica, ammettendo di essere stata lei a manipolare digitalmente la foto che, quindi si tratta comunque di una foto reale e non creata dall’Ai. Nel post la Principessa del Galles conclude dicendo che spera che tutti abbiano trascorso una serena Festa della Mamma.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

La malattia di Sarah Ferguson, operata per un melanoma: come sta la duchessa di York?

Alessandra Mastronardi, il matrimonio con il marito Gianpaolo Sannino è già finito?