Sarah Ferguson è stata operata per un melanoma che le era stato diagnosticato circa un mese fa. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come sta l’ex moglie di Andrea Duca di York.

La malattia di Sarah Ferguson, operata per un melanoma: come sta?

Il 2024 nella royal family è iniziato nel peggiore dei modi, tra l’operazione all’addome di Kate Middleton, il cancro diagnosticato prima a Sarah Ferguson, poi a Re Carlo III e l’improvvisa morte di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor. Era gennaio quando alla duchessa di York è stato diagnosticato un melanoma, dopo che alcuni nei sospetti sono stati rimossi e analizzati. ll portavoce della duchessa di York, aveva riferito che questo tumore è stato scoperto a seguito di alcuni esami cui la donna è stata sottoposta prima dell’operazione di ricostruzione del seno: “Il suo dermatologo ha richiesto che diversi nei venissero rimossi e analizzati, e uno di questi è stato identificato come canceroso. La duchessa si sta sottoponendo a ulteriori indagini per garantire che il tumore sia stato scoperto nelle fasi iniziali. Chiaramente, un’altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore. Vuole ringraziare l’intera equipe medica che l’ha supportata, in particolare il suo dermatologo, la cui vigilanza ha assicurato che la malattia fosse diagnosticata prontamente. Crede che la sua esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma.” Adesso dal Regno Unito arrivano notizie confortanti sulla salute di Sarah Ferguson, la duchessa di York è stata infatti operata e, un’amica di Sarah, ha detto quanto segue al Daily Mail: “il cancro non si è diffuso, è un enorme sollievo per Sarah e per l’intera famiglia dopo l’ansiosa attesa dei risultati.” Come rivela il Daily Mail, i medici hanno constatato che il tumore non si è esteso né alla cute né ai linfonodi. Alcune fonti vicine alla Ferguson dicono però che ogni dodici settimane la duchessa di York dovrà sottoporsi a dei controlli.

Sarah Ferguson, il tumore al seno

Come abbiamo appena visto, la duchessa di York Sarah Ferguson è appena stata operata per un melanoma che, a quanto pare, fortunatamente non si è diffuso. Un’altra operazione quindi per la Ferguson che era già stata operata per un timore al seno. Il tumore al seno era stato scoperto grazie alla mammografia di routine. Il cancro era stato asportato con urgenza con un intervento di mastectomia. Era agosto 2023 quando la duchessa ha rivelato di sentirsi bene e che ha battezzato il seno ricostruito Derek. E’ stato proprio durante l’intervento di ricostruzione del seno che i medici hanno notato alcuni nei sospetti, che poi hanno portato alla diagnosi di melanoma. Insomma, un periodo davvero buio, clinicamente parlando, per la royal family.

