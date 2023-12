Barbara D’urso torna in TV: qual è il suo nuovo programma, con cui la rivedremo sugli schermi nel 2024? Se anche voi siete curiose di saperne di più, e di conoscere meglio quali potrebbero essere i programmi della showgirl, scopriamolo insieme in questo articolo.

Barbara D’urso di nuovo in TV, con che programma debutta

C’è un’indiscrezione che sostiene che Barbara D’Urso sia a un passo dal fare il suo ritorno in televisione.

Potrebbe tornare in TV ben prima di quanto si pensasse. Una voce di corridoio parla di un futuro già scritto per la conduttrice, con un programma inedito pronto ad accoglierla lontano da Mediaset. La sua uscita dall’azienda non è stata indolore, ma ormai ci si avvicina sempre di più alla data di scadenza del contratto, e dal 2024 sarà libera di lavorare nuovamente sullo schermo.

Le indiscrezioni riguardanti il nuovo programma di Barbara D’Urso su TV8

Secondo Novella 2000, il futuro di potrebbe essere su TV8. La rivista ha lanciato l’indiscrezione nella sua rubrica Up & Down, scrivendo che la conduttrice avrebbe un gran ritorno in televisione sul canale di proprietà di Sky. Per lei sarebbe stato preparato un programma simile a Pomeriggio Cinque.

Dopo il suo obbligato ritiro da Mediaset, che ha determinato settimane di tensione e delusione, Barbara D’Urso ha dimostrato di essere una donna dalla forte personalità, continuando con il tour teatrale di Taxi a Due Piazze e dedicando del tempo a se stessa con viaggi in giro per l’Europa ed alcuni momenti preziosi con le persone che ama. Un’esperienza che è benefica sia per la mente che per il cuore.

Secondo l’indiscrezione pubblicata sulla rivista diretta dal giornalista Roberto Alessi, Sky sta progettando una trasmissione più orientata all’attualità e al dibattito per l’8. In precedenza, avevano già tentato un programma simile con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Barbara D’Urso è ospite di Amadeus al Festival di Sanremo 2024

Novella 2000 torna su un altro tema caldo delle ultime settimane: l’annuncio ufficiale da parte di Amadeus di chi saranno i suoi compagni di viaggio nella prossima edizione della kermesse canora. Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello sono stati annunciati come co-conduttori, ma non si può escludere l’eventualità che Carmelita possa prendere parte alla trasmissione, magari come ospite speciale. Oltre a questo, TV 8 ha confezionato un nuovo programma televisivo appositamente per lei.

Nessuna conferma ufficiale, al contrario delle offerte da parte di Francesca Fagnani e Mara Venier che le hanno aperto le porte dei loro programmi, Belve e Domenica In , per la sua prima intervista televisiva dopo aver lasciato Mediaset. L’unico dato certo al momento è che il pubblico chiede a gran voce Barbara D’Urso, notando i commenti sui social. Dopo tanti anni alla guida di Pomeriggio Cinque, inevitabilmente gli spettatori hanno fatto paragoni non sempre lusinghieri con la nuova conduttrice, Myrta Merlino ricordando i tempi in cui lei faceva da presentatrice del seguitissimo contenitore di Canale 5.

Durante l’ultimo mese dell’anno, Barbara D’Urso ha trascorso del tempo con la sua nipotina, e ha celebrato le feste condividendo video e foto su Instagram con i suoi amici più cari. Come ha sempre fatto, ha festeggiato il periodo di Natale “col cuore”.

