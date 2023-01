Kaleidoscope, in italiano Caleidoscopio, è l’innovativa serie tv che ha aperto l’anno 2023 per Netflix: la serie, composta attualmente da 8 episodi, ha esordito infatti il primo gennaio dell’anno nuovo, promettendo al pubblico un intrattenimento entusiasmante e in qualche modo nuovo.

Kaleidoscope: c’è un futuro per la serie?

La storia è quella di un gruppo di ladri professionisti alla guida di una rapina di dimensioni colossali. I ladri sono sulle tracce di un bottino di tutto rispetto, ma la loro missione non sarà resa facile dalle vicende personali e altri vari intoppi che rischieranno di compromettere l’esito della delicatissima operazione. Il tutto si ispira a fatti realmente accaduti, sebbene romanzati in tutto e per tutto.

Trae infatti ispirazione dalle vicende reali avvenute a Manhattan nel 2012, proprio nel corso della distruzione causata dall’uragano Sandy: durante la catastrofe, un equivalente di 70 miliardi in obbligazioni si è letteralmente allagato nel seminterrato del DTCC. E questo sembra aver dato uno spunto al creatore dello show: una “scusa” simile sarebbe un insabbiamento perfetto per una rapina di dimensioni epiche.

Il creatore della serie Eric Garcia ha però deciso di raccontare la storia in un modo del tutto particolare, ovvero senza un obbligo di ordine nella visione degli episodi e una serie di salti temporali che rendono gli episodi parti di un puzzle tutto da ricostruire.

Parliamo quindi di una serie immersiva, quasi un vero e proprio rompicapo che il pubblico può decidere come risolvere.

Non stupisce che tutti ne siano stati incuriositi, con queste premesse, e che la serie sia in vetta alla classifica dei 10 contenuti più visti su Netflix sin dal suo esordio a inizio anno. Partendo da questi assunti, le basi per una seconda stagione sembrano esserci tutte.

Ma che ne dicono i vertici di Netflix? Per ora la risposta è forse deludente per i curiosi fan di Kaleidoscope: il colosso dello streaming non ha ancora ufficializzato il rinnovo per una season 2.

Kaleidoscope: ipotesi sulla stagione 2

Sul futuro della serie Kaleidoscope, per quanto l’entusiasmo ci sia eccome, non è possibile dire ancora nulla… o almeno così dicono i canali ufficiali. Ma voci di corridoio sempre più insistenti darebbero per certo il rinnovo e addirittura sta circolando ormai insistentemente anche una data di rilascio per le nuove puntate: sembra sarà il 31 dicembre 2023.

Chiaramente è un po’ presto per capire se si tratta solo di speculazioni oppure di una reale fuga di informazioni. Sta di fatto che probabilmente se Kaleidoscope avrà un’altra stagione troveremo rappresentata una storia diversa ma con lo stesso stile narrativo e dunque, è possibile, anche un cast completamente nuovo. Il rischio è quello – forse – di perdere l’originalità della proposta iniziale e dunque il suo reale punto di forza. Su questo staranno magari riflettendo i vertici di Netflix che per l’appunto non si sono ancora esposti sul futuro.

Ma d’altra parte, salvo flop eclatanti, ci vuole sempre un po’ di tempo per ufficializzare le notizie sui rinnovi o le cancellazioni delle serie tv. Staremo a vedere.