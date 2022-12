E se vi dicessimo che esiste una serie TV – oltretutto crime – dove l’ordine di visione degli episodi è irrilevante? Per quanto strambo sia il progetto, Eric Garcia pare sia riuscito nel suo intento di creare una serie dalla narrazione alternativa. Si tratta, infatti, di una serie composta da episodi non strettamente collegati tra di loro in un ordine tipicamente cronologico.

L’esperimento che si chiama Kaleidoscope (caleidoscopio) uscirà tra pochi giorni su Netflix e questo è tutto quello che dovete sapere su una delle serie più innovativa del 2023.

L’innovativa serie crime di Eric Garcia

Creata da Eric Garcia, la nuova serie Netflix Kaleidoscope è liberamente tratta da una storia vera: la scomparsa di 70 miliardi di dollari dal centro di Manhattan durante l’uragano Sandy. La serie antologica è composta da otto episodi che raccontano i ventiquattro anni prima della rapina e i sei mesi successivi.

Ad ogni episodio sarà associato un colore, ma l’ordine in cui potranno essere visti non sarà importante per lo spettatore, che potrà decidere, per esempio, se guardare prima il terzo e poi il primo episodio o se iniziare direttamente dall’ultimo. Tutti gli episodi tratteranno dei punti di vista diversi ma non seguiranno un ordine cronologico uno rispetto all’altro. Quando il New York Post ha domandato a Garcia se avesse paura che gli spettatori potessero confondersi con questa nuova tecnica narrativa lui ha risposto ”Al giorno d’oggi ci possiamo fidare degli spettatori.

C’è così tanta roba in TV che penso che il pubblico abbia bisogno di qualcosa di diverso. Alcuni hanno detto ‘troverò l’ordine corretto e li guarderò nella successione cronologica giusta’, per me va tutto bene. Non c’è un ordine perfetto per quanto mi riguarda”.

La trama di Kaleidoscope e il cast

Kaleidoscope porta sul piccolo schermo un’avvincente serie antologica di genere crime/thriller che seguirà l’impresa colossale di un ladro esperto e della sua squadra, con la quale cercherà di rapinare settanta miliardi di dollari da una delle casseforti più sicure del mondo. L’operazione epica non sarà per nulla facile (come non detto): avidità e tradimento mineranno l’esperto gruppo di ladri. La produzione di questo innovativo progetto avrà come protagonista Giancarlo Esposito, uno dei volti più popolari del piccolo schermo (grazie a titoli come Breaking Bad e The Mandalorian) che vanta ben quattro candidature agli Emmy Awards (tre volte come Migliore attore non protagonista in una serie drammatica e una nella categoria Miglior attore guest star in una serie drammatica). Insieme a Giancarlo Esposito (che interpreterà Leo Pap), troveremo Rufus Sewell (protagonista de I pilastri della terra e della serie televisiva Amazon L’uomo nell’alto castello) nei panni di Roger Salas, Paz Vega (protagonista della commedia Spanglish e Triage) in quello di Ava Mercer e Tati Gabrielle (apparsa in You e Le terrificanti avventure di Sabrina) nel ruolo di Hannah Kim.

La serie, o meglio la raccolta di episodi, creata da Eric Garcia sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire da Gennaio 2023 e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa penserà il pubblico di questa seria rivoluzionaria.