Julestorm – La tempesta di Natale è una serie tv targata Netflix che sta per arrivare sulla piattaforma di streaming. Un prodotto pensato per aumentare l’atmosfera natalizia, proprio come si deduce dal titolo. Scopriamo insieme quando uscirà questa serie tv e di cosa parla.

Julestorm – La tempesta di Natale: quando esce in Italia

Il Natale è ormai alle porte e il clima natalizio inizia a farsi sentire in modo molto significativo, come accade ogni anno nel mese di dicembre. Anche le piattaforme di streaming, come Netflix, iniziano a creare l’atmosfera natalizia arricchendo il loro elenco di titoli con film, serie tv e show dedicati al Natale. Tantissime storie sono pronte a farvi compagnia durante le feste di Natale, per rendere ancora più magico e allegro questo periodo dell’anno e per regalarvi delle serate speciali, sul divano, a ripararsi dal freddo, seguendo qualche magica avventura.

Uno dei titoli che stanno per arrivare su Netflix è Julestorm – La tempesta di Natale. Come si può capire dal titolo, anche questa serie tv è pensata proprio per queste imminenti festività e per la giusta atmosfera. La serie tv firmata Netflix è in arrivo sulla piattaforma di streaming venerdì 16 dicembre 2022. Sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico grazie alla sua storia e alla sua magica atmosfera, perfetta per il mese di dicembre e per le festività che stanno per iniziare.

Julestorm – La tempesta di Natale: la trama della serie tv di Netflix

Julestorm – La tempesta di Natale è una serie tv norvegese. La storia, infatti, si svolge proprio in un aeroporto della Norvegia, dove hanno deciso di ambientare questa serie tv. L’aeroporto è gremito di persone, che purtroppo stanno per ricevere una brutta notizia. Sono tutti speranzosi di tornare a casa il prima possibile, per trascorrere le feste natalizie, ma qualcosa andrà storto. Nessun aereo decollerà a causa del maltempo, che renderebbe pericoloso qualsiasi viaggio. Una tempesta di neve si è abbattuta sulla città, rendendo impossibile qualsiasi tipo di volo. Nell’aeroporto ci sono persone che non vedevano l’ora di tornare a casa e riabbracciare la propria famiglia, ma anche persone che in realtà dalla loro famiglia stavano cercando di scappare, per evitare le riunioni durante le feste. I piani di tutti i presenti verranno improvvisamente e completamente modificati da questo imprevisto, spingendo ognuno di loro a cambiare prospettiva e a prendere delle decisioni diverse. Ma si sa, anche il più piccolo imprevisto può portare conseguenze inaspettate nelle vite delle persone, soprattutto quando si fanno dei piani ben specifici che per forze di causa maggiore devono essere improvvisamente modificati. Tutte le persone presenti in quell’aeroporto saranno costrette a rimanere a terra, comprese le celebrità, che solitamente hanno sempre dei percorsi favoriti ma che in questo caso non potranno ricorrere ai loro jet privati. La suggestiva ambientazione dell’aeroporto trasporterà i telespettatori in una dimensione quasi fuori dal tempo, in cui scopriranno diverse relazioni e conosceranno personaggi che verranno posti al centro dell’attenzione ad ogni puntata. Sarà sicuramente appassionante seguire le vicende di questi personaggi e scoprire tutti i loro segreti.