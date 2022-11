Tra i programmi da lui condotti spiccano A Place in the Sun ed Escape to the Country, ma è un brillante volto della televisione inglese: Jonnie Irwin, 49 anni, è conosciuto e apprezzato da chiunque nel Regno Unito, proprio grazie al suo profondo senso dell’umorismo.

Che cosa sappiamo di lui, della sua vita e della sua carriera da conduttore? Scopriamolo!

Jonnie Irwin: la vita e la carriera del conduttore

Jonnie Irwin (nome completo Jonathan James Irwin) è nato sotto il segno dello Scorpione il 18 novembre 1973 e attualmente ha 49 anni. Cresciuto in una piccola fattoria nel villaggio di Bitteswell, nel Leicestershire, ha però origini irlandesi.

Dopo avere studiato alla Lutterworth Grammar School e al Community College, Irwin decide di continuare a studiare conseguendo la laurea in Estate Management presso la Birmingham City University.

Dopo diverse esperienze di lavoro, prima come specialista del trasferimento aziendale Christi & Co (divenendo nel giro di tre anni direttore associato), poi come dipendente di Colliers International, Jonnie Irwin entra nel mondo della televisione: come? Nel 2004 è selezionato insieme a Jasmine Harman tra centinaia di candidati e di candidate per presentare lo spettacolo di Channel 4 A Place in the Sun – Home or Away.

È stato quello il suo vero e proprio inizio di carriera nei panni di conduttore. Il programma ha avuto un grandissimo successo in primis in Gran Bretagna, ma anche in altri numerosi paesi del mondo, tra cui Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa.

Tra le sue esperienze più note da conduttore si ricorda anche quella di altri due spettacoli proprietà della BBC: Escape to the Cpuntry, To Buy or Not to Buy e lo spin-off del primo citato, intitolato Escape to the Perfect Town.

Qualche anno dopo, nel gennaio 2011, è stato presentato su Sky 1 lo spettacolo che lo stesso Irwin ha diretto e condotto, intitolato Dream Lives for Sale, in cui il conduttore si è impegnato ad aiutare diverse persone a lasciarsi la loro vita alle spalle per acquistare una nuova attività. In seguito a tale progetto, Irwin ha preso parte a una nuova serie, The Renovation Game, andata in onda tutte le mattine dei giorni feriali sempre sul noto canale Channel 4.

Impegnato quotidianamente a offrire consulenze ai clienti in materia di affari e di proprietà, Jonnie Irwin gestisce anche una proprietà e scrive una rubrica fissa per la rivista A Place in the Sun, ma non solo: presenta anche tutta la sua mole di consigli in un vero e proprio live, A Place in the Sun Live.

Attivo anche sui social network, il conduttore inglese ha un profilo Instagram che conta quasi 70 mila follower, per un totale di 1383 post pubblicati. Il suo feed mostra alcuni frame della sua vita quotidiana in compagnia della famiglia, ma si propone di condividere anche numerosi attimi di lavoro, tra dietro le quinte, location, colleghi e telecamere.

La vita privata di Jonnie Irwin: famiglia e malattia

Jonnie Irwin ha sposato Jessica Holmes nel settembre 2016, dalla quale ha avuto ben tre figli. La famiglia, una volta al completo, ha deciso di trasferirsi nella città di Berkhamsted nel 2018.

Amante dello sport, ex giocatore di rugby, Jonnie Irwin ha sconvolto l’intero Regno Unito (e tutto il mondo) con una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Il 13 novembre 2022 il conduttore ha condiviso tramite i social di avere un cancro al suo stadio terminale e di non sapere, a tutti gli effetti, quanto ancora gli rimarrà da vivere. La diagnosi era arrivata nel 2020 dopo un episodio di appannamento della vista mentre si trovava alla guida; da quel momento la sua vita è letteralmente cambiata, ma nonostante la terribile notizia e l’altrettanto terribile presa di coscienza, Jonnie Irwin cerca di godersi ogni singolo giorno del tempo che gli resta, continuando a sorridere anche quando la stanchezza prende il sopravvento. Lo spirito carismatico di Jonnie Irwin è la sua forza.