John Wick 3, come sottolinea il numero del nome, è il sequel di John Wick Capitolo 2. Il film del 2019, il cui sottotitolo è Parabellum, continua la storia di John Wick, l’ex sicario ormai diventato iconico. Nel 2021 sarebbe dovuto uscire un quarto capitolo, che è stato poi rinviato al 2023.

Il film ha avuto sia successo con il pubblico, sia con la critica, ottenendo alcuni premi e ricevendo buone recensioni.

La trama di John Wick 3

La trama di John Wick 3 riprende esattamente dove si era interrotto il capitolo precedente.

Il protagonista ora è un uomo ricercato per aver ucciso Santino D’Antonio e sulla sua testa c’è una taglia di 14 milioni di dollari e viene dichiarato uno “scomunicato“. John quindi inizia a fuggire, prima nella New York Public Library, dove trova un crocifisso e medaglione. Affronta diversi assassini fino incontrare il Direttore, una donna che lo aiutò quando era solo un orfano in Bielorussa. La donna accetta il crocifisso come biglietto e gli offre un passaggio per il Marocco.

Nel frattempo una Giudicatrice della Gran Tavola incontra Winston e il Bowery King e li intima a rinunciare ai loro ruoli, avendo aiutato John Wick nel suo assassinio.

In Marocco John Wick incontra Sofia, una sua vecchia amica. Avendo salvato la figlia di lei, le chiede di onorare il debito facendogli incontrare un membro della Gran Tavola ormai anziano, Berrada. John vuole ottenere informazioni per incontrare il Reggente. I due devono fuggire nel deserto fino a ritrovarsi proprio davanti al Reggente, il quale afferma che cancellerà la sua taglia se deciderà di lavorare per la Gran Tavola e uccidere Winston. La Giudicatrice intanto recluta l’assassino Zero, mentre John torna a New York. Quando Winston non rinuncia al suo incarico e John si rifiuta di ucciderlo, si apre lo scontro. Quando, finalmente sconfitto Zero, la Giudicatrice rinegozia un accordo, Winson spara ripetutamente a John, visto come una minaccia per l’hotel. John Wick, ferito ma salvo, viene consegnato al re di Bowery, alleandosi per combattere contro la Gran Tavola.

Il cast di John Wick 3

I ruoli principali

Ovviamente Keanu Reeves ha ripreso il ruolo di protagonista anche in questo film. A fianco a lui troviamo Halle Berry nel ruolo di Sofia, il Direttore è interpretata da Anjelica Huston e la Giudicatrice da Asia Kate Dillon. Ritorna Ian McShane nel ruolo di Winston e Laurence Fishburn interpreta Bowery King, mentre Mark Dacascos interpreta Zero. Berrada, l’anziano membro della Gran Tavola, è interpretato da Jerome Flynn. Said Taghmaoui è il Reggente, mentre Lance Reddick è Charon.

I ruoli minori

Nei ruoli minori troviamo Jason Mantzoukas come Tick Tick Man, Robin Lord Taylor come Amministratore, Randall Duk Kim come Doc, Roger Yuan come Huang, Tiger Hu Chen come Triad, Silvio Simac come The Muscle e infine Boban Marjanovic nel ruolo di Ernest.