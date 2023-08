Jodie, il prescelto: vorreste saperne di più su trama, cast ed uscita di questa nuova serie tv Netflix? Allora questo è di sicuro, il posto giusto per voi. Vediamo dunque insieme, nei dettagli, di scoprire di più di questa nuova serie.

Jodie il prescelto: trama, cast ed uscita di questa serie tv esclusiva Netflix

Una coinvolgente serie sul soprannaturale: ecco che cos’è Jodie il prescelto. Una produzione che trae ispirazione da un adattamento seriale del fumetto di Mark Millar e Peter Gross. Si tratta di un fumetto che è stato pubblicato anche in Italia il cui titolo è “American Jesus.”

In effetti, nella trama di questa live action, la presenza di Gesù è davvero molto sentita: Jodie è un ragazzo come tanti, che vive a Baja California. Improvvisamente, Jodie scopre che possiede poteri davvero molto simili a quelli di Gesù: infatti, può trasformare l’acqua in vino, far camminare gli storpi, e persino resuscitare i morti. Quando la comunità di sacerdoti e anche di yaqui ne scopre i poteri, tutti cercheranno di convincerlo ad usarli per salvare l’umanità e per aiutare il prossimo.

Il giovane Jodie, invece, come un norma dodicenne farebbe, vorrebbe solamente usare i suoi poteri per conquistare la ragazza che gli piace, e per avere la meglio contro i bulli della sua scuola. Dovrà invece fare i conti non solo con le sue origini, ma anche con il suo destino, cercando di trovare per sé e per gli altri la perfetta soluzione.

La serie Jodie, il prescelto è in esclusiva Netflix, e uscirà sulla celebre piattaforma streaming mercoledì 16 agosto.

Per quanto invece concerne il cast, i bravi attori a far parte della serie sono diversi: Bobby Luhnow,Dianna Agron (una delle stelle di Glee),Lilith Curiel, e anche Tenoch Huerta (Black Panther: Wakanda Forever).

Jodie, il prescelto: curiosità e indiscrezioni sulla serie Netflix

La prima stagione della serie Jodie, il prescelto, è stata diretta da Everardo Gout: insieme a Leopoldo Gout, questo è anche tra gli sceneggiatori. Le vicende di Jodie, il prescelto, al contrario del fumetto che è ambientato negli Stati Uniti si svolgono in Messico. A dare il volto al protagonista troveremo proprio il giovane Bobby Luhnow.

La prima stagione si snoda su 6 episodi, di circa 55 minuti ciascuno.

Per quanto concerne le anticipazioni sulla trama, inoltre, possiamo solo dire che questa serie in stile “young adult” che mescola il fantastico con il drammatico e le tematiche generazionali, in modo fresco, leggero e moderno. La serie tv Netflix, dunque, ipotizza la vita e le vicende private di un ragazzo che scopre di avere le stesse capacità di Gesù e che è destinato a scontrarsi con l’Anticristo. Riuscirà a compiere il suo destino e a vivere anche una vita soddisfacente come un adolescente qualunque?

Sono davvero tante le produzioni in esclusiva Netflix previste per i prossimi mesi: lunedì 14 agosto è prevista l’uscita del famoso film “Winx Club-Magica Avventura”, che promette di stregare non solo i giovanissimi. Venerdì 11, invece, è stata la volta di “Heart of Stone”, un’importante serie che tratta di un’agente segreto, inviato per conservare la pace mondiale, e proteggere un’arma potente e pericolosa.

Dunque, non ci resta che scegliere la compagnia e qualche snack: l’estate di Netflix promette tante emozioni, da vivere in giardino o sul divano di casa!