Scopriamo insieme la data di uscita ufficiale, la trama e il cast di Behind Your Touch, una nuova serie tv su Netflix. Si tratta di una rom-com investigativa molto appassionante, che sicuramente conquisterà il pubblico.

Behind Your Touch: quando esce?

Behind Your Touch è una rom-com investigativa che parla di un veterinario diligente ma indaffarato, Bong Ye Boon, che in qualche modo acquisire delle abilità psicometrie e diventa in grado di vedere il passato delle persone e degli animali toccando il loro sedere. Il tutto accade in un piccolo villaggio rurale in cui non conoscono il crimine. Insieme al veterinario troviamo l’ambizioso detective d’élite, Moon Jang Yeol, che ha bisogno delle abilità di Bong Ye Boon per tornare alla squadra investigativa criminale di Seoul. La premessa di toccare il sedere sembra decisamente bizzarra, ma alla fine avrà dei risvolti divertenti. La serie tv è guidata da Kim Seok-yoon e Choi Bo-yoon, il team di sceneggiatori include Lee Nam-kyu, Oh Bo-hyun e Kim Da-hee. Behind Your Touch, nonostante le note romantiche e investigative, sembra essere una vera e propria garanzia di divertimento. La serie tv uscirà a partire da sabato 12 agosto su Netflix.



Behind Your Touch: trama e cast

Bong Ye-Boon lavora come veterinario nel pacifico e tranquillo villaggio rurale di Mujin. Nel corso del tempo ha acquisito anche un superpotere psicometrico. Quando tocca il sedere di una persona o di un animale è in grado di vedere il suo passato. Mentre inizia a sperimentare i suoi poteri, viene coinvolta dal detective Moon Jang-Yeol. Il detective era in una squadra investigativa sui crimini violenti a Seoul, ma è stato retrocesso alla piccola stazione di polizia di Mujin e lotta costantemente per tornare a lavorare nel dipartimento di polizia di Seoul. Per ottenere il trasferimento, usa lo speciale potere psicometrico di Bong Ye-Boon. Lavorano insieme su piccoli casi a Mujin, ma improvvisamente si verifica un caso di omicidio seriale. Intanto, Kim Sun-Woo, che è apparso improvvisamente a Mujin, lavora part-time in un minimarket nel villaggio. Ha un sorriso ingenuo e tenero e tratta le persone con grande gentilezza, ma è anche una figura molto misteriosa.

Il cast di Behind Your Touch è formato da: