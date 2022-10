Jodie Comer è stata dichiarata la più bella del mondo: a stabilirlo è stato un algoritmo. È stato realizzato un sistema di mappatura del volto molto preciso che ha portato l’attrice londinese a essere dichiarata la donna most beautiful in the world, superando di gran lunga Bella Hadid, Beyonce e Zendaya.

Scopriamo insieme chi è e che cosa fa nella vita Jodie Comer.

Jodie Comer: chi è la donna più bella del mondo?

Jodie Comer è nata a Liverpool l’11 marzo 1993 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 29 anni.

Comer ha iniziato a studiare recitazione a Woolton, presso la St Julie’s Catholic High School. Il suo primo monologo sul palco, recitato davanti a un grande numero di persone, è stato in occasione dello spettacolo di fine anno; Jodie Comer faceva le scuole superiori e dopo avere “dato buca” alle prove di ballo in cui si sarebbe dovuta cimentare, ha sorpreso tutte le persone presenti recitando.

Nel 2012 appare in due episodi della serie Testimoni silenziosi, ma Jodie Comer recita anche in Remember Me del 2014, nella serie-tv My Mad Fat Diary (andata avanti nel biennio 2013-2015) e anche nella serie Doctor Foster.

L’attrice britannica ottiene anche una candidatura al British Academy Television Award per la categoria migliore attrice nella serie Thirteen (2016) e, successivamente, anche per The White Princess (2017).

L’anno del grande successo è però il 2018: Jodie Comer entra ufficialmente nel cast della serie Killing Eve in cui interpreta un’assassina sociopatica di nome Villanelle.

Grazie alla sua incredibile bravura e grazie alla sua performance attoriale, Jodie Comer vince un Premio Emmy e un Premio BAFTA, oltre a ricevere anche la candidatura sia al Golden Globe, sia allo Screen Actors Guild Award. E così dal 2018, anno di uscita della serie sopra citata, Jodie Comer è diventata una delle attrici più ricercate delle produzioni di tutto il mondo. A dimostrazione di ciò, ad esempio, è la sua partecipazione a un piccolo cammeo di Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019), dove appare in un flashback nei panni della mamma di Rey,

Nel 2021 Jodie Comer si aggiudica il ruolo di protagonista femminile nella commedia Free Guy – Eroe per gioco accanto a Ryan Reynold, ma successivamente recita anche in The Last Duel di Ridley Scott, nel ruolo di Marguerite de Carouges.

Attrice versatile, dal carattere brillante e dalla bravura senza descrizioni; Jodie Comer colpisce chiunque anche per la sua oggettiva bellezza che, a quanto pare, le ha fatto raggiungere il titolo di “donna più bella del mondo”.

Jodie Comer è la donna più bella del mondo

È ufficiale: Jodie Comer è la donna più bella del mondo e a stabilirlo non è un sondaggio o una classifica particolare, bensì un algortismo. La somma di numeri e di calcoli precisi le ha assegnato il podio più alto in fatto di bellezza mondiale. I calcoli del chirurgo estetico Julian De Silva, responsabile del Center For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery di Londra, stanno alla base di un attento sistema di mappatura facciale per trovare la bellezza “perfetta”, o comunque una bellezza che può definirsi “ideale”.

I fattori interni a tale mappatura? La larghezza del naso in relazione alla dimensione della bocca e anche lo spazio tra i due angoli degli occhi; insomma, una questione prettamente legata sia ai centimetri, sia alle proporzioni, in grado di decretare su base scientifica la bellezza più vera e perfetta.

Sapete che il risultato ottenuto da Jodie Comer ha battuto tutte con il 94,54%? Un risultato incredibile, vicinissimo alle proporzioni della sezione aurea! Subito dopo l’attrice britannica compare Zendaya (94,37%) , seguita da Bella Hadid (94,35 %). Jodie Comer ha superato anche Beyonce, Ariana Grande, Taylor Swift, Kim Kardashian e altri volti iconici di bellezza: chapeau!