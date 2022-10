James Bond: chi sono gli attori candidati al ruolo

Daniel Craig ha esordito nel ruolo di James Bond nell’ormai lontano 2006, con il film Casino Royale, che lo ha consacrato come Agente 007 non solo molto credibile ma anche molto amato dal pubblico. Innegabile il suo fascino e la sua credibilità in questa parte, ma il rapporto di Craig con il ruolo è terminato con l’uscita dell’ultimo film di Bond.

Circa un anno fa, infatti, Daniel Craig ha intepretato il celebre agente in No Time To Die, salutando per sempre la parte.

James Bond: chi erediterà il ruolo da Daniel Craig?

Ora la domanda che attanaglia tutti è: chi gli succederà? Sarà all’altezza? Quel che è certo è che i produttori del franchising di Bond non hanno assolutamente intenzione di salutare i film dell’Agente 007, dunque è chiaro che qualcuno dovrà essere designato alla parte.

E fioccano già i primi nomi e le prime ipotesi.

Variety, avvalendosi di svariati giornalisti, ha messo insieme addirittura una lista di ben 34 nominativi di attori che potrebbero essere candidati al ruolo. La lista cita infatti: Henry Golding, Richard Madden, Regé-Jean Page, James Norton, Henry Cavill, Dev Patel, Andrew Garfield, Tom Hardy, Idris Elba, John Boyega, Jamie Dornan, Nicholas Hoult, Riz Ahmed, Jonathan Bailey, Aaron Taylor-Johnson, Eddie Munson, Daryl McCormack, Joe Alwyn, Jacob Elordi, Will Poulter, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Marwan Kenzari, Nikesh Patel, Kedar Williams-Stirling, Matt Berry, Jason Wong, Alfred Enoch e Fabien Frankel.

Una lista certamente di tutto rispetto, che pesca un po’ qui e lì tra gli attori più amati e desiderati nel momento. Svettano certamente alcuni nomi molto seguiti e molto acclamati attualmente – come quello di Henry Cavill, Andrew Garfield e Tom Hardy. Ben due attori sono invece “figli” del successo di Bridgerton: parliamo di Regé-Jean Page che interpreva il Duca di Hastings e Jonathan Bailey che vestiva i panni di Anthony Bridgerton.

James Bond: le ipotesi più originali per il futuro del ruolo

Per il futuro di James Bond, sono trapelate anche alcune idee più originali e distanti dalla figura tradizionale dell’Agente 007. L’articolo di Variety si aggancia ad alcune voci di corridoio che ipotizzavano che il futuro di Bond fosse al femminile e propone alcuni nomi di papabili agenti Bond donna tra cui Michaela Coel, Lashana Lynch, Jodie Turner-Smith ed Emily Blunt.

Tuttavia, le parole della produttrice del franchising Barbara Broccoli, a seguito dell’emergere di queste ipotesi, sembrano scoraggiarle totalmente: “Penso che sarà un uomo perché non penso che una donna dovrebbe interpretare James Bond”. Questo non significa, però, che non si ripensi in qualche modo al ruolo delle Bond Girl.

Un’altra ipotesi trapelata sul web è quella di un James Bond molto più giovane dei classici per estendere la presa del franchising anche alla fascia di pubblico più giovane. In tal caso, un nome sembrerebbe emergere a chiare lettere: quello di Tom Holland. Ricordiamo che l’attore non ha mai tenuto segreto il suo amore per il ruolo di 007, tant’è che in prima persona ha proposta alla Sony un film sulle origini del famoso agente. Al tempo ha purtroppo ricevuto un no come risposta, ma non ha mai ritirato la sua idea né la sua disponibilità a calarsi nei panni di James Bond. Non sarebbe così improbabile vederlo quindi in quella parte, anche considerato l’amore che il pubblico nutre per lui dopo Spider-Man.