“Chiamami” – Coma_Cose: testo e significato

Chi dice Coma_Cose dice subito “Fiamme negli occhi”: proprio con quel brano il duo ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, ottenendo poi la certificazione di doppio Disco di Platino per l’album Nostalgia contenente il pezzo. Già al debutto, l’album si collocò infatti al quinto posto della classifica FIMI degli album più venduti, consacrando il successo dei Coma_Cose nel mondo della musica.

A più di un anno da questa scalata, un post su Instagram annuncia il loro ritorno: “Certo che ne è passato di tempo dall’ultimo pezzo pubblicato, nel frattempo abbiamo fatto un disco intero e un singolo che sta per uscire”, hanno infatti scritto, preannunciando il rilascio del nuovo singolo il 7 ottobre 2022.

Il brano si intitola “Chiamami” e, come espressamente scritto dai Coma_Cose, fa parte di un nuovo album.

Il duo, composto da Fausto Lama e California, pubblicherà il nuovo disco nel corso dell’autunno 2022. Il nuovo pezzo è stato scritto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio, chiaramente insieme ai Coma_Cose.

Anche questo brano, come “Fiamme negli occhi”, si contraddingue per una centralità del testo e del suo significato, accompagnato da un ritmo incalzante fatto di batteria e chitarra.

I Coma_Cose hanno parlato del significato del pezzo, definendolo “un invito a risentirsi con gli altri, con te stesso” e, in modo ancora più incisivo “un ruolo a chi ti manca”.

Una canzone che sembra essere il frutto di periodi di lontanza e distanza cui siamo stati costretti e che diventa una metafora. I Coma_Cose hanno poi detto: “Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta. Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul ‘troppo di tutto’ e inevitabilmente ci siamo chiesti :”che senso ha oggi fare musica?”.

La risposta sembra voler giungere, nel loro personalissimo modo, prima tramite questo brano e poi tramite il loro nuovo album.

Ecco il testo integrale di “Chiamami” dei Coma_Cose:

Chiamami, chiamami

Magari il mondo tra mezz’ora scompare

Parlami, parlami

Di quando il tempo lo sapevi amare davvero

Cercami cercami

Mi riconosci in mezzo a tutta la gente distratta

Pensami pensami

Mentre la notte viene uccisa dall’alba e tu non ci sei

Ci siamo persi ormai ma non cambia niente

So che ritornerai come fai sempre

Ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù

Per ritornare nel punto dove incontrarti e non c’eri più

Ho conosciuto le bombe, lo iodio l’inverno la schiavitù

Ma c’eri sempre tu che mi tenevi su

Trovami trovami

In una vecchia foto che ti commuove

Cadimi cadimi

Addosso come il muro l’89 davvero

Piovono piovono

Messaggi di propaganda sta attento a non leggerli

Scriverò scrivere

Una canzone per gridare la parola proteggimi

Ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù

Per ritornare nel punto dove incontrarti e non c’eri più

Ho conosciuto le bombe, lo iodio l’inverno la schiavitù

Ma c’eri sempre tu che mi tenevi su

Già, come fai sempre

Mentre nascondo la rabbia lo specchio mi guarda senza pietà

Mi servirebbe soltanto un abbraccio uno slancio d’umanità

Ho conosciuto le bombe, lo iodio l’inverno la dignità

Ma sono ancora qua, qua per dirti

Chiamami chiamami