Dopo le nozze con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha deciso di cambiare cognome. La cantante, stando a quanto si legge sulla licenza di matrimonio, ha assunto il cognome del marito e si chiama Jennifer Affleck. La polemica è esplosa in un lampo.

Jennifer Lopez cambia cognome dopo le nozze

Stando a quanto si apprende dal New York Times, Jennifer Lopez ha cambiato cognome. Dopo 20 anni di lontananza, la pop star ha rincontrato il suo amore di gioventù, ovvero Ben Affleck. I due si sono follemente innamorati ancora una volta e, nel giro di quache mese, si sono sposati. Adesso, JLo ha fatto un altro passo importante: è diventata a tutti gli effetti la signora Affleck.

Jennifer Lopez cambia cognome ed esplode la polemica

JLo ha cambiato cognome e, stando a quanto si apprende dalla licenza di matrimonio, si chiama Jennifer Affleck. La polemica è esplosa in un lampo perché in molti vedono nel suo gesto un colpo basso alla lotta al femminismo. Sul New York Times, la scrittrice Jennifer Weiner ha scritto:

“Una donna che prende il cognome del marito mi sembra una sottomissione, un gesto per dire ‘Io appartengo a lui’. In questo momento difficile per il femminismo in America, la scelta è particolarmente scoraggiante”.

In molti, quindi, condannano JLo per la scelta di cambiare cognome. Eppure, la pop star ha costruito la sua carriera contando solo sulle proprie forze e senza appoggiarsi ad un uomo, per cui la polemica appare senza senso.

La scelta di JLo divide i fan

“Storicamente assumere il cognome del marito significava diventare una proprietà dell’uomo, mentre mantenere il proprio nome era un segno di indipendenza e autonomia. Adesso, invece è una scelta precisa e una propria decisione: vuole dire ‘mi sento impegnata abbastanza da prendere il tuo nome’“, ha scritto Vanessa Friedman sul New York Times. La polemica sulla scelta di cambiare cognome di Jennifer Lopez, quindi, non divide solo i fan, ma anche gli esponenti della cultura americana.