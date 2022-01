Con una lunghissima filmografia alle spalle e un gran numero di collaborazioni con registi noti, Jeanne Moreau è stata una famosa attrice francese. Scopriamo il suo percorso nel cinema dagli esordi al grande successo.

Chi era Jeanne Moreau

Jeanne Moreau, nata a Parigi il 23 gennaio 1928, è stata un’attrice francese.

Cresce con il padre Anatole-Désiré, proprietario di una brasserie, e Katherine, ballerina di origini inglesi e irlandesi nei pressi di Vichy. Torna a vivere nella sua città natale una volta cresciuto, dove frequenta corsi di teatro con la volontà di entrare nel conservatorio di Parigi.

Inizia ad ottenere piccole parti che nel corso degli anni diventano ruoli sempre più significativi. Nel frattempo all’età di ventuno anni sposa Jean-Louis Richard, registra francese con cui mette anche al mondo un figlio.

Questo amore non è destinato a durare e i due decidono quindi di divorziare nel 1951.

Jeanne Moreau e l’esordio nel cinema

Il debutto di Jeanne si registra nel 1950 quando esordisce alla Comédie-Française con uno spettacolo di André Gide “Les Caves du Vatican”.

Seguono poi ruoli altrettanto significativi partecipando così al noto Festival d’Avignone. Non recita però solo a teatro, anzi, Moreau si fa conoscere anche e soprattutto attraverso i ruoli cinematografici.

Nel 1954 viene scelta come protagonista del film di Jean Dréville “La regina Margot” e qualche anno dopo ai film di successo “Ascensore per il patibolo” e “Gli amanti” dove si fa ricordare per aver rappresentato un personaggio femminile fuori da qualsiasi canone. Conosce in questo periodo François Truffaut, un regista che si rivelerà fondamentale per la sua carriera e con cui nasce una forte amicizia.

Il grande successo di Jeanne Moreau

L’attrice conosce poi anche numerosi altri volti del mondo dello spettacolo con la sua partecipazione alle pellicole hollywoodiane. Inizia così un periodo di grande successo tra cui quello al Festival di Cannes con il film “Moderato cantabile” di Peter Brook. Prende parte a numerosi progetti internazionali di cui si ricordano “Eva” di Joseph Losey e “La notte” del grande Michelangelo Antonioni.

Ed è con il già menzionato Truffaut che la carriera di Moreau raggiunge il massimo dello splendore. Infatti dopo aver preso parte al film “Jules e Jim” viene chiamata da numerosi registi tra cui Luis Buñuel, Orson Welles o Wim Wenders. A provare il suo successono sono i ricevuti premi cinematografici tra cui il Leonde d’Oro alla carriera, ma anche il Premio César onorario.