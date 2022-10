Iva Zanicchi lascia Ballando con le Stelle?

Dopo il fattaccio avvenuto con Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi ha confessato di aver pensato di lasciare Ballando con le Stelle. L’Aquila di Ligonchio ha chiesto consiglio al suo maestro Samuel Peron e ai familiari, poi ha preso una importante decisione.

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi ha commesso uno scivolone di stile. Quando Selvaggia Lucarelli le ha dato un bruttissimo voto, la cantante si è girata verso il maestro di ballo Samuel Peron e le ha riservato un epiteto di pessimo gusto. La giurata, neanche a dirlo, ha fatto il diavolo a quattro, sottolineando di volere “scuse pubbliche“. Iva, dal canto suo, ha fatto mea culpa più volte e ha ammesso di aver pensato di lasciare Ballando con le Stelle.

Ospite di Storie Italiane, Iva ha raccontato che il fattaccio con la Lucarelli le ha creato parecchi problemi. Ha dichiarato:

“Guardate che ho pianto per due notti di fila dopo la puntata. Sabato sera per me sarà molto dura. Voglio essere sincera, però ce la metterò tutta. L’istinto era quello di andare via proprio. Della serie ‘Scusate ho sbagliato vado via’. Devo dire la verità, lunedì non mi sono allenata. Ho detto a Peron di perdonarmi. Oggi pomeriggio vado e cerco di mettercela tutta. Vorrei metterci una pietra sopra, ma deve essere Selvaggia Lucarelli a perdonarmi”.