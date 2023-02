Italia’s Got Talent 2023: cosa cambia nella nuova edizione?

Nel 2023 Italia's Got Talent sceglie la novità. Il noto talent show tutto all'italiana cambia casa e si sposta su Disney+, ma non solo. A due giudici storici se ne aggiungono due nuovi, mentre alla conduzione non più Ludovica Comello, bensì un duo comico molto conosciuto.

Il noto programma di intrattenimento e spettacolo Italia’s Got Talent sta per tornare con una nuovissima edizione. Numerose le novità per lo show, perciò non ci resta che scoprire tutti i dettagli a riguardo, partendo dalla data di inizio, alla messa in onda e a chi entrerà a fare parte dei giudici.

Italia’s Got Talent 2023: quando inizia la nuova edizione?

È uno dei talent show più amati dal pubblico italiano e ogni edizione raggiunge numeri da record: Italia’s Got Talent continua la sua corsa verso il successo. Sulla nuova edizione del 2023 si stanno incominciando a conoscere numerosi dettagli, ma attualmente non esiste una data di inizio certa. Dunque, bisognerà attendere ancora un po’ prima di ufficializzare l’inizio della nuova edizione 2023.

Il 27 e il 28 febbraio 2023 ad Avellino hanno avuto luogo i casting per provare ad accedere allo show, quindi, passo dopo passo, si stanno mettendo in fila tutti i tasselli volti a costruire la nuova edizione.

Dove andrà in onda Italia’s Got Talent 2023?

Tra le novità in casa Italia’s Got Talent ce n’è una che sicuramente stupirà il grande pubblico. A partire dal 2023, infatti, il noto talent show tutto all’italiana non andrà più in onda su Sky, ma cambierà casa.

La nuova edizione, infatti, si sposterà su Disney Plus e queste sono state le parole del Country Manager della Walt Disney Company Italia:

Sono entusiasta di potere annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent, un tassello che si aggiunge alla nostra collaborazione con Fremantle. Itaia’s Got Talent rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+.

Lo spostamento da Sky a Disney+ implica sostanzialmente un piccolo-grande cambiamento: per potere visionare il talent show, dunque, l’utente dovrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma e pagare, di conseguenza, una cifra mensile e/o annuale.

Chi condurrà Italia’s Got Talent 2023 e chi saranno i giudici?

La nuova edizione di Italia’s Got Talent vedrà cambiamenti anche in campo conduzione e giuria. L’edizione del 2023, infatti, non vedrà più il volto di Lodovica Comello alla conduzione, ma accoglierà Aurora Leone e Gianluca Colucci (in arte Fru), entrambi facenti parte del gruppo dei The Jackal.

I giudici, invece, in parte rimarranno gli stessi, ma in parte si rinnoveranno. Accanto ai già presenti Frank Matano e Mara Maionchi, infatti, si aggiungeranno due new entry: la cantante Elettra Lamborghini e il grande tiktoker Khaby Lame.

Al momento lo show sta portando avanti i casting, essenziali per il programma e la sua messa in onda. Per potere accedere ai casting non ci sono limiti di età o di fantasia: sostanzialmente si può presentare letteralmente chiunque. I casting si svolgono in varie parti d’Italia e la ricerca del nuovo talento italiano si fa sempre più dura: chi sarà il vincitore della nuova edizione di Italia’s Got Talent 2023? Ancora non ci è dato saperlo, ma si attendono aggiornamenti riguardo data di inizio, puntate e orari di messa in onda.