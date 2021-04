La biografia e le curiosità su Gianluca Fru, uno dei talenti comici dei The Jackal.

Chi è Gianluca Fru

Classe 1995, Gianluca Colucci è conosciuto soprattutto con il suo nome d’arte, ‘Fru’. Il giovane talento napoletano lavora insieme alla società di video produzione napoletana The Jackal e si è fatto conoscere in tutta Italia per la sua comicità.

I The Jackal sono infatti un gruppo di giovani ragazzi tra cui i fondatori Ciro Priello e Simone Ruzzo ma anche la giovanissima Aurora Leone e Fabio Balsamo, che sono diventati famosi grazie ai loro video e sketch comici pubblicati su YouTube. Gianluca Fru è entrato a far parte del gruppo solamente nel 2016, dopo quindi il successo della serie di video Gli effetti di Gomorra sulla gente.

Nonostante ciò, Gianluca Fru è diventato subito uno dei membri più importanti dei The Jackal e uno dei più amati dai fan e dal pubblico in generale.

Uno dei suoi primi video insieme al gruppo di video produzione è stato il simpaticissimo Gli effetti di Despacito sulla gente e lo stesso anno Fru ha recitato nel film dei The Jackal, Addio fottuti musi verdi. Inoltre, insieme a Fabio Balsamo è stato uno dei protagonisti della serie tv Netflix Generazione 56K. Nel 2021 è insieme al collega Ciro Priello nel cast di comici del programma Amazon LOL – Chi ride è fuori condotto da Mara Maionchi e Fedez.

Vita privata e curiosità

La vita di Gianluca Fru non è dedicata solamente ai The Jackal. Sul suo profilo Instagram, seguito da numerosi suoi fan, si può dedurre come Fru sia un grande appassionato e conoscitore di musica. Gianluca Fru studia infatti in Conservatorio e sa suonare molti strumenti, tra i quali il basso.

Il giovane comico cura molto il suo aspetto, sfoggiando sul suo profilo Instagram non solo i suoi look eccentrici ma anche delle foto in costume che ritraggono dei pettorali ben scolpiti.