Italia’s Got Talent 2022, annunciati i giudici: fuori Bastianich

A sorpresa Bastianich non è stato confermato e al suo posto si unisce Elio di Elio e le storie tese.

Manca sempre meno alla nuova edizione di Italia’s Got Talent, che approda quest’anno su Sky e in streaming su NOW da gennaio. E noi, come voi, non vediamo l’ora di rivedere sfilare sul palco più festoso di Italia i fantastici Talenti! C’è aria di novità a Italia’s Got Talent! Infatti, a giudicare il talento, insieme ai veterani Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, capitanati per il sesto anno consecutivo dalla splendida Lodovica Comello, ci sarà una new entry: il geniale e sorprendente Elio