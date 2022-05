Nello studio dell’Isola dei Famosi è successo… di nuovo. Dopo il ritorno della “patata”, la conduttrice Ilary Blasi è scivolata ancora con una gaffe. Anche questa volta come nella precedente il lapsus è avvenuto nel passaggio tra due parole molto simili, il tutto avvenuto in un momento clou e pieno di pathos come la lettura del percorso dei naufraghi.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi commette una gaffe

La gaffe di Ilary Blasi è avvenuta proprio quando la conduttrice stava ricapitolando il percorso di Ilona Staller e nemmeno a dirlo, anche in questo caso non è riuscita a finire la frase: “Ilona, la tua Isola è stata un percorso tortuoso come è stata la tua vita, forse per questo nulla ti scorreg…”.

L’imbarazzo di Ilary a seguitò di ciò è stato evidente tanto che è dovuto intervenire Nicola Savino per aggiustare tutto: “Ilona, la tua Isola è stata un percorso tortuoso come è stata la tua vita, forse per questo nulla ti scoraggia e ti spaventa.

Ilona sei un esempio”, ha dunque detto l’opinionista che ha fatto la correzione laddove la conduttrice era scivolata.

Il prezioso intervento dei due opinionisti

Infine anche Vladimir Luxuria si è avvicinata a Ilary e con Savino ha completato il ricapitolo del percorso delle due restanti concorrenti al televoto ossia Lory Del Santo e Licia Nunez. Infine un caloroso applauso del pubblico in studio ha riportato la conduttrice alla normalità e che ha infine dato il fatidico stop delle votazioni.