Ilary Blasi: sua sorella Melory ha un nuovo impiego

Alessia Macari ha spiegato ai fan dei social perché ha creato un profilo Instagram per sua figlia Neveah.

Discussione accesa a “La Pupa e il Secchione”. Maria Laura è stata criticata da Mila Suarez per la sua passata storia con Paolo Brosio.

Gianmarco Onestini e Mila Suarez tra le coppie in gioco a “La Pupa e il Secchione” si sono baciati in diretta. Non sono mancate le reazioni.