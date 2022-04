Nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi del 14 aprile è successo anche questo. Gustavo Rodriguez è stato il primo elimintato della serata. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias ha dovuto abbandonare la Palapa e dare il consueto bacio di Giuda, ma c’è un dettaglio che a molti non è sfuggito: la conduttrice Ilary Blasi ha fatto una piccola gaffe, per certi versi però non trascurabile.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi fa una piccola gaffe

Il naufrago argentino era andato al televoto con Nicolas Vaporidis e Nick Luciani dei Cugini di campagna venendogli preferiti questi ultimi. La conduttrice Ilary Blasi deve aver evidentemente dimenticato un passaggio importantissimo del gioco perché ha affermato che Gustavo Rodriguez sarebbe dovuto rientrare in Italia e non approdare a Playa Sgamada come avrebbe potuto accadere.

Scontro in diretta tra Gustavo e Guendalina Tavassi

Gustavo prima di avviarsi per Playa Sgamada ha dovuto dare, come da programma, il bacio di Giuda a Guendalina Tavassi.

Con quest’ultima Gustavo aveva avuto uno scontro poco prima: “Sono po’ i parenti. Me rode anziché Rodriguez”, ha dichiarato la concorrente. Ha poi aggiunto: “Io ho portato dei cocchi e sono stata insultata”.