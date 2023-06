Lunedì 19 giugno 2023 andrà in onda su Canale 5 la finalissima dell’Isola dei Famosi 2023. Dopo una lunga permanenza in Palapa, i naufraghi e le naufraghe rimasti in gioco si sfideranno per l’ultima attesa tappa: la finale. Chi vincerà il programma? I bookmakers parlano già di un papabile vincitore: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, chi vince l’edizione 2023? Il favorito

Sta per calare il sipario della 17esima edizione dell’Isola dei Famosi, il noto reality condotto da Ilary Blasi in onda in prima serata su Canale 5. Lunedì 19 giugno 2023 il pubblico assisterà al gran finale e l’attesa è già altissima. Chi vincerà il programma? Quali sono le previsioni? Parola ai bookmakers.

Quando si parla di reality i sondaggi e le scommesse giocano un ruolo importantissimo. Ora, a un passo dalla fine, i concorrenti che si contenderanno il grandissimo montepremi sono: Pamela Camassa, Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Luca Vetrone. Tutti nomi conosciuti e a cui il pubblico, chi più e chi meno, si è affezionato. Per riuscire a capire meglio quali, tra questi, sono i favoriti, è giusto dare uno sguardo e osservare il mood di internet, soprattutto per quanto riguarda le quote online.

A quanto pare il nome del papabile vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 ricade su Marco Mazzoli, il noto conduttore radiofonico inizialmente in coppia con Paolo Noise. Subito dopo spicca Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia. A seguire Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Alessandra Drusian e infine Luca Vetrone.

I bookmakers parlano chiaro: Marco Mazzoli potrebbe realmente vincere il reality d’avventura.

I dati sono ricavati confrontando alcuni dei principali bookmakers, come Snai, Eurobet e Better. In base alle quote che hanno stilato per il vincitore del programma, si può avere un quadro generale dei concorrenti favoriti per questa grande finalissima.

I pronostici dunque parlerebbero chiaro, ma per avere conferma o meno delle previsioni, non resta che attendere la diretta di lunedì 19 giugno 2023 e vivere le emozioni che solamente l’Isola dei Famosi riesce a offrire. Sarà davvero Marco Mazzoli il 17° vincitore del reality show? Stay tuned!

Isola dei Famosi 2023: che cosa è successo nell’ultima puntata

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda venerdì 16 giugno 2023 e apertasi con un minuto di silenzio in segno di rispetto per la scomparsa di Silvio Berlusconi, all’Isola dei Famosi è successo di tutto. Ad abbandonare il gioco Helena Prestes (con un 47% di voti) e Nathaly Caldonazzo (superata da Alessandra Drusian dei Jalisse). Dopo questa doppia eliminazione, però, il colpo di scena: è stato infatti Gian Maria Sainato a decidere in autonomia di abbandonare l’Isola: «Ho voglia di sentire mia mamma e ho tanta fame», avrebbe dichiarato in diretta a Ilary Blasi.

Insomma, una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese, ma una puntata anche intensa ed emozionante, considerando che i naufraghi e le naufraghe rimasti si sono effettivamente resi conto di essere a un passo dalla finale e, ovviamente, anche dalla vittoria.

Tutto è pronto per il grande show: l’Isola dei Famosi 2023 sta per calare ufficialmente il sipario.