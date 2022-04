In questi ultimi giorni la naufraga Carmen Di Pietro e il figlio ventenne Alessandro sono apparsi sempre più distanti. Il giovane vorrebbe staccarsi da quel “cordone ombelicale” che lo tiene legato alla madre che nei suoi confronti sarebbe troppo apprensiva.

“Cosa non riesci ad accettare?”, ha domandato Ilary Blasi alla showgirl nel corso della puntata andata in onda venerdì 29 aprile.

Carmen Di Pietro e il figlio sono sempre più distanti

La showgirl parlando con la conduttrice ha espresso del disappunto sul fatto che il figlio è cambiato e la evita: “Lui non accetta le mie gentilezze. A me dà fastidio che quando io dico una cosa, lui non dice sì […]”.

Ha poi aggiunto “Dico sempre ad Alessandro di essere gentile, ma lui non fa così. È cambiato, è una rivolta, una ribellione. Un cambiamento totale che non mi aspettavo”.

Vladimir Luxuria: “Mollalo e fagli vivere la sua vita”

Nel corso della discussione Alessandro ha spiegato di essere in qualche modo esausto della madre e che “esagererebbe in tutto”: “Non ce la faccio più perché dalla mattina alla sera mi sta addosso”, ha puntualizzato.

Ad un certo punto è intervenuta anche Vladimir Luxuria che ha spezzato una lancia a favore del giovane: “Se tu continui a essere così ossessiva, sarà il modo migliore per allontanarlo da te. Mollalo e fagli vivere la sua vita”.