Carmen Di Pietro: perché all’Isola la odiano tutti?

Carmen Di Pietro è una delle concorrenti più discusse dell’Isola dei Famosi 2022. La showgirl è odiata da quasi tutti i naufraghi e sembra che questa antipatia di fondo sia da ricollegare ad un atteggiamento che lei mette puntualmente in atto.

Di cosa si tratta?

Da sempre personaggio un po’ sopra le righe, Carmen Di Pietro sta gareggiando all’Isola dei Famosi con il suo solito atteggiamento naïf. Non solo, ad attirare la curiosità è anche il comportamento che ha nei riguardi di suo figlio Alessandro. Quest’ultimo ha più volte ammesso di sentirsi oppresso dal genitore, tanto che quando Ilary Blasi l’ha separato da lei ha fatto i salti di gioia.

I naufraghi non apprezzano Carmen e i telespettatori, che al contrario si divertono a guardare le sue imprese, si chiedono come mai. A rispondere a questa curiosità ci ha pensato la madre della Di Pietro, la signora Emma.

Intervistata dal settimanale Nuovo, la mamma di Carmen ha dichiarato:

“Il problema è che lei si fa odiare dagli altri perché si fionda sul cocco per prima e prende sempre il pezzo più grosso. Ma forse è anche perché li temono? Ad esempio all’inizio volevano bene a mio nipote, poi non so cosa sia successo”.