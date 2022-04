L’esperienza all’Isola dei Famosi è fatta anche di tanto divertimento ed è proprio ciò che molti utenti hanno visto in una breve clip diventata nel giro di poco tempo virale sui social e segnalata tra l’altro da Novella 2000.

La naufraga Carmen Di Pietro è stata ripresa, mentre ha cercato di indovinare alcuni proverbi particolarmente celebri che sono stati proposti dai due fratelli Tavassi Guendalina ed Edoardo. Il risultato è stato a dir poco inaspettato e i momenti di comicità non sono mancati.

Carmen Di Pietro cerca di indovinare dei proverbi molto noti: il divertimento è servito

Sono stati diversi i detti famosi che Carmen Di Pietro ha in qualche modo “reinterpretato”.

Alcuni esempi particolarmente calzanti che vale la pena citare sono: “Rosso di sera? Vacanze si spera“, “Cielo a pecorelle? Domani si gioca“ ; “Tanto va la gatta al largo… Che poi e la mangia tutta“ e ancora “A caval donato… Donato si diventa“. Quando la naufraga ha indovinato il proverbio “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare“, Edoardo Tavassi le ha risposto con tono scherzoso: “Questa l’hai sbagliata. Posso dirti una cosa? Sei andata bene fino ad ora e l’ultima me l’hai sbagliata […] No, chi va con lo zoppo lo accompagna all’ospedale“.

Guendalina Tavassi: “Chi la fa…”

Il gioco però non è finito qui. Guendalina Tavassi ad un certo punto le ha chiesto un altro detto celebre: “Chi la fa…“, ha incalzato lei. Carmen Di Pietro ha risposto: “Fa la ca**a, puzza. Perché poi puzza”. Dopo l’ultimo proverbio Edoardo ha comunque apprezzato in qualche modo le risposte della showgirl: “Comunque c’è una logica in questo”, ha dichiarato.