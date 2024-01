Dove sono andati in vacanza i vip questo inverno? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Le vacanze invernali dei vip

Sono tanti i personaggi famosi che hanno deciso di trascorre qualche giorno di vacanza per le festività natalizie. C’è chi è tornato nel proprio Paese natale per trascorrere le festività in famiglia, chi invece ha deciso di andare in montagna o anche chi ha preferito lasciare il freddo per rintanarsi in un luogo caldo e poter festeggiare Natale e Capodanno in bikini e non magari in tuta da sci. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio le località scelte da alcuni vip per le vacanze invernali 2024.

Le vacanze invernali dei vip: dove sono andati?

Come abbiamo appena visto, sono diversi i personaggi famosi che hanno deciso di partire per le vacanze di Natale e trascorrere quindi qualche momento di relax prima di tornare ai vari impegni lavorativi. Vediamo adesso insieme le località scelte da alcuni di loro:

Belen Rodriguez: l’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” ha deciso di trascorrere le vacanze invernali nel suo Paese natale, ovvero l’Argentina, assieme al suo attuale fidanzato, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni con il quale, pare che presto convolerà a nozze, dopo l’ennesima fine della relazione con Stefano De Martino. Dopo aver trascorso il giorno di Natale in un resort di lusso nel verde delle colline in Franciacorta, la coppia è volata in Argentina, dove Belen si è ricongiunta con il resto la famiglia. Con loro anche i figli di Belen, Santiago e Luna Marì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ilary Blasi: la conduttrice televisiva ha deciso di trascorrere le vacanze invernali in montagna, sulla neve, per l’esattezza in Svizzera. Con lei anche l’attuale compagno, Bastian Muller, con il quale Ilary pare aver ritrovato al felicità dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, e la piccola Isabel, avuta proprio con quest’ultimo. Ilary e Bastian sembrano proprio condividere una grande passione per i viaggi, prima in Brasile, poi di recente a New York. Vedremo dove andranno durante questo 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Elisabetta Gregoraci: per le vacanze invernali, la showgirl calabrese ha scelto di andare in Africa, per l’esattezza in Kenya, luogo dove si reca spesso e a cui è molto legata. Elisabetta si trova nel resort dell’ex marito Flavio Briatore, insieme a loro figlio, Nathan Falco. Il Kenya è stata la meta scelta da Elisabetta Gregoraci anche gli scorsi inverni, infatti sia nel 2021 sia nel 2022, la showgirl si è recata a Malindi, al Billionaire Resort and Retreat.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Cecilia Rodriguez: anche la sorella di Belen ha deciso, per le vacanze invernali, di tornare nel suo Paese natele, ovvero l’Argentina, assieme al compagno, Ignazio Moser. Con loro, oltre a Belen e i suoi figli ed Elio Lorenzoni, anche il fratello Jeremias Rodriguez e la mamma Veronica Cozzani. Per Cecilia una vacanza quindi all’insegna della famiglia e del sole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Vacanze di Natale: queste sono le mete consigliate dalle star

Belen Rodriguez conferma il flirt tra De Martino e la Marcuzzi?