Fabrizio Corona è tornato a parlare di Ilary Blasi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’ex paparazzo.

Fabrizio Corona parla ancora di Ilary Blasi: “Facciamo pace”

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è stato ospite alla prima puntata del programma condotto da Peppe Iodici sul Canale 21 “Peppy Night”. Nel corso della trasmissione, Fabrizio Corona è tornato nuovamente a parlare della conduttrice televisiva Ilary Blasi. A quanto pare i rapporti tra i due adesso sono buoni, tanto che Fabrizio ha raccontato che la Blasi gli ha telefonato chiedendogli di fare pace. Ecco cosa ha detto Corona: “Mi ha chiamato e ha detto: è giunto il momento di fare pace. E cosa ho risposto io? Prendiamoci un caffè.” Sempre nel corso dell’intervista a “Peppy Night”, Fabrizio Corona a un certo punto ha tirato fuori un dildo a forma di martello: “Questo è il caffè che ha preso Ilary”, dando così il via a una simpatica gag con Peppe Iodici. Dopo di che, Corona ha detto le seguenti parole circa il ragazzo con cui la Blasi avrebbe preso un caffè: “questo è un martello, ma non è un martello. Per provocarla dico, senti Ilary, come è possibile che tu hai preso solo un caffè e basta? E’ possibile che hai preso solo il caffè? Usando questo gioco, le dico: Ilary ma è possibile che hai preso solo un caffè? Lei, per merito di questo martello, mi ha telefonato. E’ sempre una questione di caffè.”

Fabrizio Corona, le rivelazioni su Ilary Blasi

Come abbiamo appena visto, Fabrizio Corona è stato ospite della prima puntata della nuova stagione di “Preppy Night”, il programma condotto da Peppe Iodici sul Canale 21. Nel corso dell’intervista, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare della showgirl ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, raccontando che lei gli ha telefonato dicendogli che era arrivato il momento di fare pace. Corona ha poi provocato Ilary tirando ancora in ballo “il ragazzo del caffè”, che sarebbe il personal trainer Cristiano Iovino. Ecco cosa ha detto Fabrizio Corona: “su Ilary Blasi avevano anticipato delle cose proprio qui, ma io voglio dare un altro scoop proprio perché ci vogliamo bene. Lui, il famoso ragazzo del caffè, è uno che conosco. Si chiama Cristiano ed è un bel ragazzo. Ha preso il caffè con Ilary, ma non solo il caffè. Si sono frequentati e mi faccio serio: fatta per fatta, ma dillo, no? Io qui l’ho detto e lei lo ha ammesso nella serie che io avevo ragione. Lo dice nella serie. Arrivati a questo punto, che cambia?” Al momento non c’è stata nessuna replica da parte della Blasi. Sempre durante l’intervista, Corona ha parlato anche del calcioscommesse: “C’erano giocatori del Napoli ma non ho voluto fare nomi. La Juventus sapeva già tutto su Fagioli. Perché non è indagata? E’ un illecito gravissimo”.

