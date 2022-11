Cristina Scuccia: età, fidanzato, altezza, spagna, chi è

Probabilmente tutti sanno chi è Suor Cristina, mentre il nome di Cristina Scuccia suona – ancora – meno familiare. Eppure si tratta della stessa persona, anche se, guardando le foto di un tempo e le foto di ora, le somiglianze senza il velo sembrano quasi nulle.

Cristina Scuccia (ex Suor Cristina): biografia e famiglia

Cristina Scuccia ha infatti ormai rinunciato ai voti e dunque al titolo di Suor Cristina. Ma prima di arrivare a questo, conosciamola meglio.

Cristina Scuccia è nata il 19 agosto 1988 a Vittoria (in provincia di Ragusa), sotto il segno zodiacale del Leone. Alta un metro e sessantotto per un peso di circa sessanta chili, iniziò il suo cammino di postulato nel 2009.

Per due anni visse in Brasile per il periodo classico di noviziato, prendendo poi ufficialmente i voti nel 2012 nella congregazione della Sacra Famiglia con le suore orsoline.

La sua notorietà per il grande pubblico arriva durante la seconda edizione del talent musicale The Voice: nel 2014, infatti, Suor Cristina partecipa al programma e conquista il pubblico, arrivando in finale e vincendola. La sua fama, tuttavia, non la conduce spesso sul piccolo schermo: per tanti anni si è sentito parlare di lei molto poco e Cristina è tendenzialmente rimasta nell’ombra, eccezion fatta per la tanto chiacchierata partecipazione a Ballando con le stelle nel 2019.

Sempre appoggiata dai genitori (Gino e Lina Scuccia) nelle sue scelte di vita, ha ricevuto il loro supporto anche nell’abbandonare i voti. Abbandonato l’abito da suora, Cristina Scuccia si è trasferita in Spagna dove attualmente vive e si sostenta facendo la cameriera. Letteralmente, quindi, un’altra vita.

Cristina Scuccia: l’addio a Suor Cristina e le relazioni

“Dio non l’ho mai messo in discussione”, ha voluto chiarire a gran voce Cristina Scuccia ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, parlando della sua scelta di lasciare i voti. Sembra dunque che la giovane, sempre dedita sia alla musica che alla religione, non abbia avuto una crisi di fede: ha infatti detto che – semplicemente – il suo percorso evolutivo non combaciava più con l’essere una suora.

Al momento la pagina di Cristina Scuccia su Instagram è ancora attiva e seguita da quasi 24 mila followers, con tanto di spunta blu a confermarne l’identità. Eppure, un’altra pagina denominata Cristina Scuccia Official è spuntata in questi giorni: non è ancora chiaro se sia un profilo verificato o meno, ma mostra le foto di Cristina a Verissimo in vesti decisamente differenti, moderne e con tanto di piercing al naso.

Per ciò che riguarda i dettagli della vita privata di Cristina, questi non sono ancora minimamente trapelati, sebbene a Verissimo l’ex suora si sia dichiarata pronta all’amore. Ha infatti detto:

Sono pronta anche ad innamorarmi. Sono stata fidanzata con Gesù in passato. Credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo. Io credo all’amore, alla vita e al colpo di fulmine. Bisogna curarsi, amarsi per poi riuscire ad amare gli altri. Quindi sono aperta alla vita e all’amore certamente.

Chissà, dunque, a quali altri cambiamenti andrà incontro Cristina Scuccia…