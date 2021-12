Chi è Helena Prestes: tutto sulla modella brasiliana

Helena Prestes è una modella brasiliana. Appassionata di sport la sua vita era orientata verso il basket, praticato sin da ragazzina. La partecipazione ad un casting per un lavoro da modella, e il successivo lavoro in questo ambiente le hanno fatto cambiare rotta.

Conosciamola meglio.

Chi è Helena Prestes

Helena Prestes ha 31 anni, è nata a Sao Paulo, Brasile, e attualmente vive a Milano. Appassionata da sempre di sport, da ragazzina ha iniziato a giocare in una squadra di basket vicino casa. In seguito ha cominciato a lavorare come modella dopo aver fatto un casting per Lojas Renner in Sao Paulo. Dopo questo lavoro ha deciso di cambiare professione, nonostante amasse davvero il basket, doveva aiutare sua madre e le sue sorelle.

Oggi è una modella a tempo pieno e questo lavoro le ha permesso di viaggiare in tutto il mondo. Si è, poi, avvicinata allo yoga che è diventata una sua grande passione e di cui è diventata insegnante. Helena ha un sito internet a suo nome sul quale parla di sé fornendo informazioni anche sul suo stile ed il suo passato. All’interno di questo c’è inoltre una sezione riservata ad un un blog nel quale racconta la sua vita e le sue esperienze in giro per il mondo, non dimenticando ciò che più le piace.

Helena Prestes a Pechino Express

Helena Prestes parteciperà a Pechino Express nella coppia “Italia-Brasile” insieme con Nikita Pelizon. Il suo modo di essere, la sua personalità sportiva, avventurosa e l’amore per i viaggi di sicuro potranno esserle di grande aiuto, quando si troverà ad affrontare il lungo percorso de “La rotta dei Sultani“. Dovranno, quindi, viaggiare dalla Turchia all’Uzbekistan, alla Giordania, agli Emirati Arabi. Si sposteranno a piedi o con ogni altro mezzo di fortuna e arriveranno in luoghi di grande suggestione e bellezza. Basta ricordare che tra le tappe ci sono le città di Petra e di Samarcanda che raccontano il fascino del passato e Dubai che, invece, rappresenta il futuro.

Helena, inoltre, praticando yoga avrà un supporto ulteriore per quanto riguarda la resistenza fisica e che le sarà utile quando dovrà percorrere dei tratti a piedi per arrivare alle varie tappe previste. Lo yoga, però, potrebbe aiutarla molto anche dal punto di vista della concentrazione: sarà davvero così?

L’edizione 2022 di Pechino Express porta con sè una novità molto importante. Il reality, infatti, non andrà più in onda sulla RAI, ma sarà trasmesso da Sky e in streaming su Now. Alla conduzione del programma, invece, è stato di nuovo confermato Costantino della Gheradesca, che ne è al timore da molti anni. Costantino ha anche partecipato come VIP nella prima edizione di Pechino Express, che è andata in onda nel 2012 e che aveva come itinerario “Avventura in Oriente“.