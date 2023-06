Isola dei Famosi 2023, slitta la semifinale: quando andrà in onda?

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023 è slittata. Il consueto appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi è stato rimandato in segno di rispetto per la morte di Silvio Berlusconi ed è stato sostituito da uno speciale del Tg5.

Nella serata di lunedì 12 giugno 2023 doveva andare in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. La puntata del reality show condotto da Ilary Blasi è stato rimandato ed è il momento di cercare di capire quando andrà effettivamente in onda. Mediaset ha deciso di cambiare l’intera programmazione delle sue reti dopo la morte di Silvio Berlusconi. Al posto della semifinale dell’Isola dei Famosi è andato in onda uno speciale del Tg5, dalle ore 20 alle ore 24, che ha ripercorso la vita e la carriera dell’imprenditore ed ex premier scomparso all’età di 86 anni. Un modo per ricordarlo e omaggiarlo. L’Isola dei Famosi non è stata mandata in onda proprio per lasciare spazio al ricordo di Silvio Berlusconi, che è deceduto nella mattinata di ieri, 12 giugno 2023, all’età di 86 anni, presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver a lungo combattuto contro la leucemia mielomonocitica cronica. La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha fatto il giro del mondo, e ha colpito moltissimo. I funerali di Stato si terranno mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano e verranno trasmessi in diretta da Mediaset. Nella piazza davanti al Duomo verranno installati anche dei maxischermi per consentire a tutte le persone di poter dare l’ultimo saluto all’ex premier. Ma cerchiamo di scoprire quando andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi, che era prevista per ieri sera.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha colpito moltissime persone. La sua scomparsa ha spinto Mediaset ha decidere di stravolgere completamente l’intera programmazione delle reti, in segno di rispetto e per dare spazio ad uno speciale interamente dedicato all’ex premier. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, compreso quello di Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi. “La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ci ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a cui faccio le mie condoglianze” ha scritto Ilary Blasi su Instagram. La serata dedicata alla semifinale dell’Isola dei Famosi è slittata, ma per il momento Mediaset non ha ancora comunicato quando verrà messa in onda. Molto probabilmente verrà trasmessa lunedì prossimo, 19 giugno. Resta, però, da capire quando verrà inserita la finale dell’Isola dei Famosi nel palinsesto, visto che il lunedì successivo, ovvero il 26 giugno, è previsto l’inizio della nuova edizione di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Faranno slittare anche la prima puntata del reality show dedicato alle coppie? Non resta che attendere un annuncio preciso da parte di Mediaset, che sicuramente svelerà presto le nuove date dedicate alle puntate dell’Isola dei famosi.