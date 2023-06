La 17esima edizione dell’amatissimo reality in onda su Canale 5 sta per giungere al termine con la sua ultima puntata. Ma quando finisce l’Isola dei Famosi 2023. Ecco tutti i dettagli.

Quando finisce l’Isola dei Famosi 2023? Ultima puntata

Dunque, a malincuore, gli spettatori dovranno salutare anche questa edizione del programma. Ad accompagnarci in questa avventura è stata, ancora una volta, la conduttrice Ilary Blasi ed il suo fidato inviato Alvin. Nel ruolo di opinionisti invece Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Un’edizione ricca di sfide e colpi di scena. A conquistare il pubblico anche le numerose storie dei naufraghi. Come già anticipato, però, l‘Isola dei Famosi 2023 sta per giungere al termine. L’ultima puntata andrà in onda il prossimo lunedì 19 giugno, sempre su Canale 5, alle ore 21.45. Sarà possibile seguire il reality anche in diretta sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Un appuntamento da non perdere. Ma non temete, nel caso in cui non riusciste a vederlo potete tranquillamente vedere la replica della puntata su MediasetPlay e Mediaset Extra ogni martedì e venerdì sera. Non solo, anche tramite il daytime dal lunedì al venerdì alle 16.40 su Canale 5.

L’ultima puntata si avvicina: primi finalisti e concorrenti in nomination

Ieri, lunedì 5 giugno, è andato in onda l’ottavo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2023. Durante questa puntata è stato eletto anche il primo finalista di questa edizione: a sfidarsi Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Pamela Camassa. Ad aggiudicarsi il primissimo accesso alla finale è stata proprio quest’ultima. In nomination invece troviamo Helena Prestess e Gian Maria Sainato: entrambi si sfideranno al televoto nella prossima puntata, in programma lunedì 12 giugno.

Isola dei Famosi: chi potrebbe vincere l’edizione 2023?

Nonostante Helena Prestess sia finita in nomination, sembrerebbe essere proprio lei la preferita dal pubblico. La maggior parte degli utenti del web, infatti, la proclamano già vincitrice dell’Isola dei Famosi 2023. Insieme alla modella brasiliana tra i favoriti spicca anche il nome di Marco Mazzoli. Il noto conduttore radiofonico, grazie al suo carisma e alla sua forte personalità, nel corso delle puntate ha regalato momenti di spensieratezza e divertimento al pubblico italiano, soprattutto grazie ai suoi simpatici siparietti con il collega e amico Paolo Noise. Stando a quanto riportano gli ultimi sondaggi dei social, tra i concorrenti troviamo anche l’ex suora Cristina Scuccia e l’ex modella Pamela Camassa. Anche l’opinionista Vladimir Luxuria ha voluto dire la sua sul possibile vincitore dell’Isola dei Famosi 2023:

“Marco Mazzoli è il potenziale vincitore. Ma nulla è detto. Anzi, a dire la verità io non sottovaluterei Cristina Scuccia e Pamela Camassa. Per quanto riguarda Marco e Paolo, secondo me diventeranno anche un duo televisivo. Potrebbero avere una trasmissione. Magari una seconda serata su Italia 1″.

Sarà davvero Marco Mazzoli a vincere? Come ha confermato anche Vladimir Luxuria… nulla è detto! Siete curiosi? Non ci resta che aspettare l‘ultima puntata il 19 giugno per scoprire chi trionferà nella 17esima edizione del reality. Rimanete connessi per non perdere altri aggiornamenti sulla tanto attesa finale dell’Isola dei Famosi 2023.