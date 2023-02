L’Isola dei Famosi 2023 sta scaldando i motori. Al timone del reality honduregno è stata riconfermata Ilary Blasi, mentre per l’inviato ci sono due nomi in lizza. Chi è il nuovo punto di riferimento della conduttrice?

Isola dei Famosi 2023: chi è il nuovo inviato?

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, l’Isola dei Famosi 2023 aprirà i battenti il 17 aprile. Al timone, come sappiamo da mesi, è stata riconfermata Ilary Blasi. Per quanto riguarda il nuovo inviato, il toto nomi è in dubbio tra una vecchia conoscenza del reality honduregno e una new entry. Il primo è Alvin, storico volto del programma, mentre il secondo è Paolo Ciavarro.

Isola dei Famosi 2023: dal nuovo inviato agli opinionisti

Il nome di Ciavarro è stato fatto dall’esperto di gossip Amedeo Venza, mentre il secondo è dato un po’ per scontato.

Alvin, infatti, è l’inviato che ha partecipato a più edizioni dell’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda gli opinionisti, sembra che Ilary Blasi abbia riconfermato Vladimir Luxuria, sostituendo Nicola Savino con Enrico Papi.

Isola dei Famosi 2023: i probabili naufraghi

Anche se non abbiamo conferme sul cast dell’Isola dei Famosi 2023, sembra che come naufraghi potremmo avere: l’ex Suor Cristina, Pamela Camassa, Luca Di Carlo, Nathaly Caldonazzo, Corinne Cléry, Marco Predolin e Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini.