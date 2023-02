Cristina Scuccia, da suora a naufraga: la partecipazione all’Isola

Cristina Scuccia, la suora che aveva attirato su di sé l’attenzione generale a The Voice, sarà una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete, Cristina Scuccia è pronta ad approdare all’Isola dei Famosi che, anche quest’anno, sarà condotto da Ilary Blasi.

L’ex suora ha attirato l’attenzione genrale alcuni mesi fa quando, ospite a Verissimo, ha confessato di aver detto addio agli abiti monacali e di aver inizaito a lavorare come cameriera in Spagna.

In tanti sono curiosi di sapere se davvero approderà in Honduras e come se la caverà al suo debutto in un reality show. Nei mesi scorsi la notizia del suo addio alla vita da suora aveva scatenato non poche polemiche, e in molti l’avevano accusata di rincorrere il successo facile dovuto alla sua popolarità in tv.

“Ho fatto un bel percorso ed è stato complesso e difficile. Ho trovato delle difficoltà e oggi ho il sorriso. Ho un sorriso carico e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente. (…) Appartenevo alle suore Orsoline, oggi non più. Sono stati quindici anni di vita religiosa, anni splendidi. Per me è stata un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere. Non c’è stata una causa per questo cambiamento, ma un qualcosa dentro di me”, ha confessato l’ex suora dopo aver subito la scomparsa di suo padre e un periodo di crisi interiore.