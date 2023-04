Lunedì 17 aprile 2023 avrà inizio la nuova edizione de L’isola dei Famosi 2023. A condurre il reality show ci sarà ancora una volta Ilary Blasi e non mancheranno novità per quanto riguarda il regolamento del programma. Che cosa cambierà e che cosa, quindi, non sarà più tollerato? Scopriamolo insieme.

L’isola dei Famosi 2023: ecco le nuove regole del reality

È stata Vladimir Luxuria a parlare di quelle che saranno le nuove regole del reality show. Luxuria, interna al programma nelle vesti di opinionista per il secondo anno, avrebbe commentato qualcosa sia sui nuovi concorrenti, sia sulle presunte nuove regole che i naufraghi stessi dovranno seguire. Non solo, pare che anche Pier Silvio Berlusconi sia intervenuto personalmente sul cast del reality e abbia fatto intendere che il regolamento del programma deve subire qualche cambiamento.

Sicuramente nella nuova edizione de L’isola dei Famosi 2023 non saranno più ammesse battute omofobe, razziste e volgari. Si dovrà evitare il trash e le situazioni particolarmente litigiose: ridurre le parolacce, evitare contrasti troppo accesi e mantenere un equilibrio quantomeno rispettoso nei confronti della televisione e soprattutto delle persone che seguono il programma.

Cambia anche l’organizzazione de L’isola dei Famosi 2023

Oltre alla questione prettamente “comportamentale” a cui i naufraghi dovranno attenersi in modo attento e preciso, si prevedono nuove regole anche per quanto riguarda l’organizzazione interna del reality. Anche Ilary Blasi ha rilasciato qualche dichiarazione e pare che i naufraghi saranno divisi in ben tre gruppi differenti. Saranno dunque tre le tribù del programma e saranno divise in tre zone diverse della playa. Ci sarà la tribù delle donne, la tribù degli uomini e la tribù delle coppie.

Una regola nuova e inaspettata, ma che potrebbe essere anche modificata nel corso del programma: chi impedisce al reality di mischiare i concorrenti?

La tribù delle donne

Ancora non si conoscono i nomi ufficiali delle tre tribù previste, ma in quella delle donne saranno presenti:

Helena Prestes;

Corinne Clery;

Nathaly Caldonazzo;

Pamela Camassa;

Fiore Argento;

Cristina Scuccia

La tribù degli uomini

All’interno della tribù degli uomini, invece, ci saranno:

Marco Predolin;

Christopher Leoni;

Andrea Lo Cicero

La tribù delle coppie

Infine, ma non per importanza, la tribù delle coppie sarà composta da:

Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini;

Marco Mazzoli e il collega Paolo Noise;

I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)

Isola dei Famosi 2023: data di inizio, dove vederla, quanto dura

Ilary Blasi è prontissima a condurre la nuova edizione de L’isola dei Famosi 2023. Affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionisti e con Alvin come inviato, la nuova edizione sarà ricca di nuove emozioni. La data di inizio è prevista per lunedì 17 aprile 2023 e la messa in onda avverrà in prima serata su Canale 5. Inoltre, per chi non lo sapesse, L’isola dei Famosi 2023 sarà visionabile anche in day-time su La5 e su Mediaset Extra, mentre per quanto riguarda lo streaming bisognerà connettersi a Mediaset Infinity oppure andare direttamente sul sito ufficiale del programma.

Sulla durata, invece, non si hanno ancora dettagli. Si ricorda però che l’edizione passata è stata la più lunga di sempre: i naufraghi sono rimasti in Honduras per ben 99 giorni.