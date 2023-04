Isola dei Famosi 2023: che cosa è successo tra Ilary Blasi ed Enrico Papi

Le dinamiche de L'Isola dei Famosi 2023 bollono più in studio che in Honduras: tra Enrico Papi e Ilary Blasi c'è qualche piccola tensione "scenica"

L’Isola dei Famosi 2023 è alla sua seconda puntata e già le dinamiche interne allo studio stanno prendendo il sopravvento di quelle in Honduras. Non è la prima volta che ciò accade, ma pare che l’edizione del 2023 stia già regalando numerose occasioni di scoop, soprattutto se a esserci in mezzo ci sono la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi.

Che cosa sta succedendo tra Ilary Blasi ed Enrico Papi?

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023 non ha fatto in tempo a cominciare che già cominciano a esserci dinamiche particolarmente succose, soprattutto in studio. A fare parlare al momento sono soprattutto Ilary Blasi ed Enrico Papi: da una parte la conduttrice del reality alla sua nuova “mandata”, dall’altra la new entry in campo opinionisti.

A quanto pare tra i due ci sarebbero diversi alti e bassi e il pubblico, specie quello presente in studio, non avrebbe potuto fare a meno di notarlo.

Tutto ruota attorno a una questione prettamente “scenica“: in che senso? Sembrerebbe che Ilary Blasi spesso e volentieri non riesca a “tenere a bada” l’istinto da conduttore di Papi e capiti che a volte quest’ultimo la “sovrasti”, mettendola, in un certo senso, in ombra, per quanto possa essere difficile farlo.

Addirittura, molti parlano di un’azione che Blasi avrebbe fatto, ossia quella di avere chiamato qualcuno della produzione per pregare Papi di placare il suo comportamento.

L’impressione generale al momento è che Enrico Papi non riesca a fare a meno di trattenere qualche commento in più, soprattutto in momenti in cui Blasi deve condurre lo show in autonomia, senza l'”ausilio” dei due opinionisti.

La voce di Enrico Papi spesso invade il campo del reality

In due puntate di reality la voce di Enrico Papi ha invaso il campo almeno decine di volte. Oltre a quando gli viene effettivamente richiesto, il conduttore non riesce a fermare la sua indole ed è capitato più volte che i suoi commenti invadessero il campo in momenti in cui non fossero richiesti. È normale che tale situazione possa essere vissuta in modo un po’ scomodo dalla stessa Ilary Blasi, impegnata alla conduzione, ma anche dal pubblico e dai naufraghi, che con il ritardo del collegamento spesso sentono la voce di Papi occupare anche la loro scena.

Il gesto di Ilary Blasi per “zittire” Enrico Papi durante la seconda puntata del reality show

A quanto pare questa diatriba tra colleghi non è ancora finita, ma anzi è stata ulteriormente alimentata da un gesto che Ilary Blasi avrebbe fatto nei confronti di Papi. Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023, infatti, la conduttrice romana al nuovo tentativo di Papi di prendere parola in un momento inopportuno e non richiesto, avrebbe alzato il braccio per bloccare subito un suo ipotetico commento. È ovvio che il gesto non sia passato inosservato ma che anzi abbia colpito molto il pubblico in studio e quello a casa.

Non si tratta di litigi ì, tantomeno non si sta parlando di una situazione grave e/o ingestibile, ma una cosa è però certa: le dinamiche in studio stanno coinvolgendo più di quelle in Honduras.

Che cosa succederà nelle prossime puntate? Non resta che aspettare!