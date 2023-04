L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata da due settimane e il pubblico pare essersi già affezionato al format, ai concorrenti e a tutto ciò che riguarda il noto reality d’avventura.

Affetto talmente alto che sono molte le persone che vorrebbero partecipare al programma come pubblico: ma com’è possibile? Scopriamolo insieme!

Come diventare pubblico nello studio de L’Isola dei Famosi 2023

Se ancora non ne eravate al corrente, sappiate che esistono due modi per riuscire a partecipare come pubblico nelle varie puntate del reality show. Premettendo che L’Isola dei Famosi 2023 al momento va in onda solo il lunedì sera in prima serata su Canale 5, non si esclude che con l’andare avanti del programma possa aggiungersi un appuntamento in più e, di conseguenza, dare un’opportunità in più per essere scelti come parte del pubblico.

Se il vostro desiderio è quello di entrare a fare parte del pubblico, quindi, prendete carta e penna e segnatevi tutti i dettagli.

Partecipare tra il pubblico a L’Isola dei Famosi 2023: sito web

Il primo metodo da prendere in considerazione per realizzare il vostro sogno? Ovviamente il sito web ufficiale del reality. Per chi non lo sapesse, infatti, a occuparsi in toto dei casting per il pubblico a L’Isola dei Famosi 2023 è la società Parterre TV. Per partecipare, quindi, vi basterà andare sul sito ufficiale della società e selezionare la categoria “Pubblico TV”. Una volta fatto questo, dovrete scegliere il programma desiderato e cliccare sul pulsante “Registrati”. Avvenuta la registrazione vi sarà inviata una mail in cui avrete il compito di indicare tutti i vostri dati (nome, cognome, età, sesso, numero di cellulare etc.).Ora non vi resterà che attendere e sperare di essere selezionati: che la fortuna sia con voi!

Partecipare tra il pubblico a L’Isola dei Famosi 2023: contatto via e-mail

La seconda alternativa per riuscire a partecipare come pubblico de L’Isola dei Famosi 2023 è il contatto via e-mail.

Scrivete un messaggio all’indirizzo [email protected] e all’interno del testo inserite tutti i vostri dati personali (nome, cognome, età, sesso, numero di telefono e così via).

Una volta inviata la e-mail, dovrete “solo” aspettare un responso.

Partecipare come pubblico a L’Isola dei Famosi 2023: facciamo chiarezza

È giusto fare chiarezza su un paio di punti importanti in merito alla partecipazione come pubblico a L’Isola dei Famosi 2023. Anzitutto, la partecipazione è da intendersi su base volontaria e, di conseguenza, è completamente gratuita. Partecipare come pubblico del reality show non comporta alcun tipo di pagamento, ma vi rimarrà il vedere esaudito il sogno di entrare nello studio del reality condotto da Ilary Blasi.

Quando va in onda L’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 ha fatto il suo debutto ufficiale lunedì 17 aprile 2023. Il noto reality show va in onda quindi tutti i lunedì su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa.

Oltre alla diretta tv, però, è bene fare presente durante la settimana (dal lunedì al venerdì), andrà in onda il daytime alle 16:10 su Canale 5, alle 13:00 e alle 18:00 su Italia 1 e alle 01:00 su La 5.